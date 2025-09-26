Ρέθυμνο: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στα Ανώγεια – Δεν απειλούνται σπίτια

Ρέθυμνο: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στα Ανώγεια – Δεν απειλούνται σπίτια

Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δασώδη και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο του χωριού Ανώγεια, στο Ρέθυμνο. Η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, παρά τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, δεν δημιουργήθηκε ενεργό μέτωπο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δύο ώρες αργότερα.

 

Δημοσιεύτηκε από Γιώργης Μπαγκέρης στις Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και επιπλέον δέκα πυροσβέστες με υδροφόρες. Τις προσπάθειες ενίσχυσαν και κάτοικοι των Ανωγείων, που συνέβαλαν στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε ανάμεσα στο Συγκρότημα Ντελίνα και στην έξοδο του χωριού προς το Ηράκλειο.

 

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε απειλή για σπίτια ή εγκαταστάσεις, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

