Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη – Πλησιάζουμε ακόμα και σε ειρήνη για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, τονίζοντας πως το έχει ήδη συζητήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, όχι. Δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερωτήσεις μετά από αναφορές ότι είχε μιλήσει σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στα Ηνωμένα Έθνη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για τη στάση του στο ζήτημα. Όταν ρωτήθηκε αν είχε συνομιλήσει με τον Νετανιάχου, απάντησε: «Ναι».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε: «Αλλά δεν πρόκειται να το επιτρέψω, είτε του μίλησα είτε όχι. Το έκανα. Αλλά δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τώρα. Εντάξει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου την Πέμπτη, σημειώνοντας: «Μιλήσαμε σήμερα με τον Μπίμπι Νετανιάχου και μιλήσαμε με όλους τους ηγέτες στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Και πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα και ίσως ακόμη και στην ειρήνη».

Στο μεταξύ, ο Νετανιάχου μαζί με τον σύμβουλο στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ είχαν συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για να συζητήσουν το σχέδιο που προωθεί ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με το Channel 13. Όπως μεταδίδει το Channel 12, η αμερικανική πλευρά πιέζει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει με το σχέδιο, το οποίο ο Τραμπ παρουσίασε σε οκτώ Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην προετοιμασία του πλαισίου συμμετέχει ενεργά και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που είχε παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στο σχέδιο «Συμφωνία του Αιώνα» το 2020 όσο και στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αμερικανική πηγή τόνισε στο Channel 12: «Η συνέχιση του πολέμου θα απομονώσει το Ισραήλ ακόμη περισσότερο, αλλά η αποδοχή του σχεδίου και ο τερματισμός του πολέμου θα απεγκλωβίσουν το Ισραήλ από την απομόνωση και θα επιτρέψουν την πρόοδο προς πιο θετικές κατευθύνσεις στην περιοχή, με την υποστήριξη των ΗΠΑ».

Παρά τις πιέσεις, ο Νετανιάχου εμφανίζεται διστακτικός. Σύμφωνα με το Channel 12, διαφωνεί με το γεγονός ότι το σχέδιο δεν θέτει ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας πριν από τον τερματισμό του πολέμου, αλλά μόνο μετά. Επίσης, τον βρίσκει αντίθετο η πρόβλεψη ότι ο νέος μηχανισμός διακυβέρνησης της Γάζας θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το πλαίσιο που προτείνεται περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη διοίκηση τμημάτων της Γάζας, όπως μεταδίδει το δημόσιο κανάλι Kan. Πηγές κοντά στον Νετανιάχου σημειώνουν ότι το Ισραήλ ενδέχεται να χρειαστεί να συναινέσει σε κάποιον βαθμό ελέγχου από την Παλαιστινιακή Αρχή μετά τον πόλεμο, παρότι ο ίδιος έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει.

Παράλληλα, οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στον ΟΗΕ σχεδιάζουν να οργανώσουν απεργία κατά την ομιλία του Νετανιάχου την Παρασκευή, ελπίζοντας ότι θα συμμετάσχουν σε αυτήν αραβικές, αφρικανικές και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.