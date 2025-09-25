Γιώργος Λάγιος: Το… καρφί για την ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή της Ελίνας Παπίλα – «Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα»

Ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο, το πρωινό της Πέμπτης (25/9), στο STAR. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ψυχολόγος αναφέρθηκε τόσο στις τηλεοπτικές του συζητήσεις όσο και στην φημολογούμενη επιστροφή της Ελίνας Παπίλα στη μικρή μας οθόνη.

Γιώργος Λάγιος: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και χειριστικός, άργησα να το συνειδητοποιήσω»

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λάγιος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «έχω κάποιες συζητήσεις για τηλεόραση αλλά κολλάει είτε στο περιεχόμενο, που εγώ δεν μπορώ να έχω έλεγχο, είτε στο μπάτζετ. Δηλαδή είτε θα μου ελέγχεις το περιεχόμενο και θα έχω πολύ μεγάλο μπάτζετ είτε θα ‘χω πολύ μικρό μπάτζετ αλλά θα με αφήνεις να λέω ό,τι θέλω. Δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό ακόμα».

«Συζητάω δυο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι για να είμαι μόνος μου, που εκεί τσακωνόμαστε συνέχεια για το περιεχόμενο και το άλλο είναι με συνεργάτες που να μην είμαι εγώ ο επικεφαλής», πρόσθεσε ο ψυχολόγος.

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη τηλεοπτική επανεμφάνιση της Ελίνας Παπίλα, ο Γιώργος Λάγιος είπε: «Η τηλεοπτική επιστροφή της Ελίνας Παπίλα δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ και παράξενο. Η Ελίνα είναι καλή αλλά θεωρώ ότι τώρα αυτό θα της ταιριάζει περισσότερο και είναι ευκαιρία της να αποδείξει αυτό που δεν μπορούσε να αποδείξει στα προηγούμενα».

Σημειώνεται ότι ο ψυχολόγος δεν έκρυψε την αμηχανία του όταν ενημερώθηκε ότι η Κάτια Ταραμπάνκο με την οποία υπήρξε ζευγάρι αναμένεται να παρουσιάσει δική της τηλεοπτική εκπομπή.

