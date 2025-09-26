Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στην Ελλάδα

Η μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία, απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις με σκορ 4-1, έδωσε σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Η επιτυχία των «πράσινων» χάρισε στη χώρα μας 400 βαθμούς, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην 11η θέση, φτάνοντας πλέον τους 38.312 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, οι Νορβηγοί είδαν την Μπραν να γνωρίζει την ήττα από τη Λιλ στη Γαλλία, ενώ οι Τσέχοι κατέγραψαν ισοπαλία, καθώς η Βικτόρια Πλζεν έμεινε στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA: