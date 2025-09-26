Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στην Ελλάδα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στην Ελλάδα

Η μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία, απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις με σκορ 4-1, έδωσε σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Η επιτυχία των «πράσινων» χάρισε στη χώρα μας 400 βαθμούς, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην 11η θέση, φτάνοντας πλέον τους 38.312 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, οι Νορβηγοί είδαν την Μπραν να γνωρίζει την ήττα από τη Λιλ στη Γαλλία, ενώ οι Τσέχοι κατέγραψαν ισοπαλία, καθώς η Βικτόρια Πλζεν έμεινε στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

  • 09. Τουρκία 43.600 (3/5)
  • 10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)
  • 11. Ελλάδα 38.312 (4/5)
  • 12. Νορβηγία 36.987 (2/5)
  • 13. Δανία 35.981 (2/4)
  • 14. Πολωνία 35.875 (4/4)
  • 15. Αυστρία 31.850 (3/5)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Ποιες αλλαγές έρχονται στη β’ φάση

Η Google μόλις αποκάλυψε νέο project υπολογιστή με Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:20 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γιανκγ Μπόις – Παναθηναϊκός: Τα highlights του «πράσινου» θριάμβου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Europa League, καθώς συ...
00:04 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Europa League: «Διπλά» για Γκενκ, Λιόν και Πόρτο – Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός, 22ος ο ΠΑΟΚ – Η επόμενη αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, πραγματοποιώντας εντ...
23:49 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γιανγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: «Πράσινο» πάρτι στην Βέρνη

Με τον Ανάς Ζαρουρί να αφήνει τη «σφραγίδα» του στο γήπεδο, σημειώνοντας χατ-τρικ, ο Παναθηναϊ...
19:10 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: 4ος καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ σύμφωνα με έρευνα του ESPN – Ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς

Στο Νο4 της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών του NBA για το 2025 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος