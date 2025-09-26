Χρήστος Κόντης: «Αυτή η νίκη θα απελευθερώσει τους ποδοσφαιριστές, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο»

Ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, καθώς συνέτριψε με 4-1 τη Γιανγκ Μπόις στη Βέρνη, μετατρέποντας το ντέρμπι σε θρίαμβο. Ο Χρήστος Κόντης εμφανίστηκε περιχαρής μετά τη μεγάλη επιτυχία, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» ακολούθησαν πιστά το πλάνο τους και απέδειξαν τις δυνατότητές τους μέσα σε μια δύσκολη έδρα.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε ότι η ομάδα του έδειξε αποφασιστικότητα και πειθαρχία, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μαχητικότητα των παικτών του. Όπως είπε, η εικόνα αυτή ήταν αποτέλεσμα δουλειάς και συλλογικής προσπάθειας, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη νίκη που χρειαζόταν για να χτίσει αυτοπεποίθηση.

«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Πρωτίστως για τα παιδιά, έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση. Έβγαλαν συνεργασίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα που κατά διαστήματα πιεστήκαμε πολύ, αλλά ανταπεξήλθαμε. Η ομάδα ακολούθησε το πλάνο της, το πλάνο βγήκε στο γήπεδο και κερδίσαμε δικαιότατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε πως η νίκη αυτή θα δώσει στον Παναθηναϊκό την ψυχολογική ώθηση που αναζητούσε: «Αυτό που θα δώσει είναι η αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν οι ποδοσφαιριστές. Σε βαθμό που νομίζω ότι θα τους απελευθερώσει. Γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά, ότι έχουν ταλέντο και ότι αν είναι ομάδα, αν είναι ενωμένοι μπορούν να κερδίσουν πολλά. Τώρα σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό».

Τέλος, μίλησε και για το προσωπικό του ντεμπούτο στην Ευρώπη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου, το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά όπως έχω ξανά πει οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών και αν οι παίκτες βγάζουν αυτό που πρέπει να βγάζουν τότε είμαι πιο χαρούμενος από τον κάθε άνθρωπο στον κόσμο».