Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ επιδιώκει να αναλάβει σημαντικό ρόλο στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, φέρεται να επιδιώκει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας, στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τη Financial Times. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές που έχουν λάβει γνώση της πρότασης, ενώ το Reuters σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα το σχετικό ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρεται, ο Μπλερ έχει προταθεί να προεδρεύσει ενός εποπτικού οργάνου με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας» (Gaza International Transitional Authority), το οποίο θα αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής μετά τη λήξη του πολέμου.

Η συζήτηση γύρω από το ρόλο του Μπλερ εντάσσεται σε μια σειρά επαφών που έγιναν στα τέλη Αυγούστου. Τότε, πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τα σχέδια για τη μεταπολεμική περίοδο στην παλαιστινιακή περιοχή.

Η Financial Times είχε αποκαλύψει ήδη από τον Ιούλιο ότι το Ίδρυμα Tony Blair Institute συμμετείχε στην κατάρτιση ενός μεταπολεμικού σχεδίου για τη Γάζα. Παράλληλα, είχε διευκρινιστεί ότι δεν συζητήθηκε ποτέ η πιθανότητα αναγκαστικής μετακίνησης Παλαιστινίων από την περιοχή.

Το ζήτημα παραμένει σε εξέλιξη και οι διεργασίες συνεχίζονται, με τον Τόνι Μπλερ να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που, εφόσον υλοποιηθεί, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη νέα πραγματικότητα στη Γάζα.

