Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε μια προσωπική αλλαγή, καθώς έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στην πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη. Το μοντέλο είχε χαράξει στο χέρι του το αρχικό γράμμα του ονόματός της, όπως το χρησιμοποιεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, «J. Touni».

Ο Αλεξάνδρου και η Τούνη είχαν σχέση για περίπου δυόμιση χρόνια, από την οποία απέκτησαν έναν γιο. Μετά τον χωρισμό τους, εκείνος αποφάσισε να αλλάξει το συγκεκριμένο τατουάζ, δίνοντάς του πλέον διαφορετικό νόημα.

Όπως φάνηκε σε ένα Instagram story που ανάρτησε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το γράμμα «J» μετατράπηκε σε «π», το οποίο παραπέμπει στο αρχικό του ονόματος του γιου τους, Πάρη.