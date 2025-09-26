Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδάει… Μαρινέλλα στην πισίνα του σπιτιού του – ΒΙΝΤΕΟ

Μια πιο μοναχική βραδιά θέλησε να περάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη και μοιράστηκε στιγμές από αυτή με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τα social media. Ο γνωστός τραγουδιστής, δημοσίευσε στιγμιότυπα όπου έδωσε μια γεύση από τις μελωδίες που συντρόφευαν τη βραδιά του.

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της ακούσιας νοσηλείας του στη ψυχιατρική κλινική του Δρομοκαϊτείου, ο Μαζωνάκης δείχνει πιο ήρεμος και νοσταλγεί μουσικές που τον σημάδεψαν. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το ιστορικό άλμπουμ «Ρεσιτάλ» του Κώστα Χατζή.

«Έχω μια χειροβομβίδα στο στήθος μου, που τη λένε καρδιά» σιγοτραγούδησε ο ίδιος σε story που ανήρτησε στο Instagram, περιδιαβαίνοντας στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του.

Λίγο αργότερα, παρέμεινε στο ίδιο μουσικό κλίμα, ερμηνεύοντας ακαπέλα το τραγούδι «Μια χαμένη Κυριακή», επίσης από το «Ρεσιτάλ» των Χατζή και Μαρινέλλας.