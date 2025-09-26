Δανία: Νέες θεάσεις drones στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ – Ακυρώθηκαν πτήσεις

Δανία: Νέες θεάσεις drones στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ – Ακυρώθηκαν πτήσεις

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη Δανία, μετά από νέες αναφορές για την παρουσία drone στον εναέριο χώρο της περιοχής. Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις και έθεσε σε κινητοποίηση τις αρχές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, η πτήση KL1289 της KLM, με προορισμό το Άλμποργκ, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Άμστερνταμ λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο να συνεχίσει.

Την ίδια στιγμή, η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines, που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη με προορισμό το Άλμποργκ, ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο ατύχημα.

