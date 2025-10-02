Μάντσεστερ: Πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση στην συναγωγή – Οι «ρομποτικές» κινήσεις του δράστη και το βίντεο της εκτέλεσής του

Την εικόνα ενός άνδρα που φαίνεται να φορούσε ζώνη αυτοκτονίας με εκρηκτικά έδωσε στην δημοσιότητα η αστυνομία στην Βρετανία, αναφέροντας ότι πρόκειται για τον τρομοκράτη που έκανε την επίθεση στην συναγωγή στο Μάντσεστερ, με τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που ήταν στην συναγωγή κι ένας άνδρας μαχαιρώθηκε στις 9.31 π.μ. τοπική ώρα, την ημέρα που οι Εβραίοι γιορτάζουν το Γιομ Κιπούρ – την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου. Είναι η ημέρα εξιλέωσης και μετάνοιας και οι Εβραίοι την περνούν σχεδόν όλη στην συναγωγή.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) δήλωσε ότι άλλα τρία θύματα βρίσκονται τραυματισμένα, σε σοβαρή κατάσταση, μετά την επίθεση έξω από τη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Crumpsall.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι νεκρός. Προηγουμένως η αστυνομία δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το πτώμα του λόγω “ύποπτων αντικειμένων” που είχε επάνω του. Οι αρχές φοβήθηκαν ότι μπορεί να ήταν γεμάτη η ζώνη εκρηκτικών που φορούσε ο ύποπτος.

Ειδικοί πυροτεχνουργοί κι ένα ρομπότ εστάλησαν στην συναγωγή. Η αστυνομία έκανε γνωστό ότι ο θόρυβος που ακούστηκε νωρίτερα, όπως είπαν κάποιοι μάρτυρες, ήταν από τους αστυνομικούς οι οποίοι ερευνούσαν το αυτοκίνητο που θεωρήθηκε ότι χρησιμοποίησε ο δράστης.

Νωρίτερα, ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ έσπρωξε τους πιστούς μέσα στο κτίριο της συναγωγής, όταν είδε ότι ο άνδρας έπεσε στην πύλη και άρχισε να μαχαιρώνει οποιονδήποτε εύρισκε μπροστά του.

Ένας μάρτυρας τον περιέγραψε να κινείται από θύμα σε θύμα με “ρομποτικό” τρόπο “σαν να είχε μια δουλειά να κάνει” – στοχεύοντας “οποιονδήποτε” φορούσε κιπά, το καπέλο που φορούν οι Εβραίοι μπαίνοντας στην συναγωγή.

Στη συνέχεια ο ίδιος προσπάθησε να εισέλθει με τη βία στο εσωτερικό του κτιρίου, αλλά οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Μια ανώτερη πηγή ασφαλείας, η οποία εργάστηκε στην ένοπλη αστυνόμευση για δεκαετίες, δήλωσε στην Daily Mail ότι η ζώνη αυτοκτονίας του άνδρα φαινόταν πραγματική.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι είχε δεχτεί κλήση για “Plato” – η εθνική κωδική λέξη που χρησιμοποιείται από την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε μια “επιδρομική τρομοκρατική επίθεση”.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να σημαδεύουν με όπλα έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, ενώ ένας από αυτούς φώναζε στους θεατές: “Όλοι οι άλλοι, κάντε πίσω. Αν δεν εμπλέκεστε, κάντε πίσω, απομακρυνθείτε… έχει βόμβα, απομακρυνθείτε”.

Ο άνδρας στο έδαφος εθεάθη να αρχίζει να σηκώνεται πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός και πέσει ξανά κάτω. Κάποια στιγμή, η κάμερα γύρισε και έδειξε ένα θύμα να κείτεται ακίνητο έξω από τις πύλες της συναγωγής με αίμα γύρω από το κεφάλι του.

Ο πρωθυπουργός Sir Keir Starmer δήλωσε ότι “πρόσθετα αστυνομικά μέσα” θα αναπτυχθούν σε συναγωγές σε όλη τη χώρα μετά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού επέστρεψε νωρίτερα από τη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών στη Δανία, προκειμένου να προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Cobra μετά το περιστατικό.

Δήλωσε “συγκλονισμένος” από την επίθεση, προσθέτοντας: “Ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση: “Το γεγονός ότι αυτό έλαβε χώρα την ημέρα Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό”.

Ο βασιλιάς δήλωσε ότι ο ίδιος και η βασίλισσα ήταν “βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι που έμαθαν για τη φρίκη, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα”. Ο Κάρολος, σε μήνυμα που εξέδωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, επαίνεσε τις “γρήγορες ενέργειες” των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσαν ότι οι “σκέψεις” τους είναι με τα “θύματα και τις οικογένειές τους”.

Ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ένα από τα θύματα ήταν ένας φρουρός ασφαλείας που είχε μαχαιρωθεί. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στη Mail ότι ήταν “πολύ νωρίς” για να προσδιοριστούν τα κίνητρα του δράστη.

Η GMP ανέφερε σε ανακοίνωσή της: “Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στην Middleton Road, Crumpsall, στις 9.31 π.μ. από έναν πολίτη που δήλωσε ότι είχε δει ένα αυτοκίνητο να οδηγείται προς τα μέλη της συναγωγής και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί”.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κήρυξε μείζον περιστατικό στις 9.37 π.μ. “Πυροβολισμοί έπεσαν από πυροβόλα όπλα της αστυνομίας του Greater Manchester στις 9.38 π.μ.. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης. Οι τραυματιοφορείς έφτασαν στο σημείο στις 9.41 π.μ. και περιθάλπουν μέλη του κοινού.

Είμαστε ευγνώμονες στον άνθρωπο του οποίου η γρήγορη αντίδραση σε αυτό που είδε επέτρεψε την ταχεία δράση μας, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η είσοδος του δράστη στη συναγωγή’, ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.