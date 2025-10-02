ΕΣΗΕΑ: «Καταδικάζουμε την επίθεση στο Global Sumud Flotilla»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και μέλη ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανώσεων. Στηρίζουμε το διεθνές αίτημα για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία όλων των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μέλη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται υπό κράτηση από τον ισραηλινό στρατό. Κάνουμε έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα για την ασφάλειά τους και την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό» αναφέρει η ανακοίνωση.

