Δήμος Αθηναίων για πτώση δέντρου στην Μπενάκη: Είχε ελεγχθεί πρόσφατα από τους γεωπόνους και βρισκόταν σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση

Το δέντρο, που ξεριζώθηκε και έπεσε στην Εμμανουήλ Μπενάκη τραυματίζοντας έναν οδηγό μηχανής, είχε ελεγχθεί πρόσφατα από τους γεωπόνους του Δήμου και βρισκόταν σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, ενώ είχε κλαδευτεί το β΄ εξάμηνο του 2023, όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Αθηναίων.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «διερευνάται το ενδεχόμενο, τυχόν προηγούμενων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή οποιονδήποτε ιδιώτη, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει το ριζικό σύστημα του εν λόγω υγειούς δέντρου».

Επίσης, αναφέρεται ότι πέντε δέντρα έπεσαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη.

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων

Η Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την πόλη, σημειώθηκε πτώση πέντε δέντρων σε διάφορες περιοχές (Λυκαβηττός, Ψυρρή, Νέος Κόσμος, Εμμανουήλ Μπενάκη).

Το δέντρο επί της Εμμανουήλ Μπενάκη ήταν Ροβίνια ψευδοακακία, ηλικίας περίπου 35 ετών, το οποίο αποκολλήθηκε από τη βάση του κορμού (λαιμός). Το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί πρόσφατα από τους γεωπόνους του Δήμου και βρισκόταν σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, ενώ είχε κλαδευτεί το β΄ εξάμηνο του 2023. Σημειώνεται ότι τα δέντρα αυτού του είδους κλαδεύονται μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ετών, μετά την τελευταία κλάδευσή τους.

Διερευνάται το ενδεχόμενο, τυχόν προηγούμενων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή οποιονδήποτε ιδιώτη, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει το ριζικό σύστημα του εν λόγω υγειούς δέντρου.

Συνεργεία των Υπηρεσιών Πρασίνου & Καθαριότητας καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας, βρίσκονται σε διαρκή και πλήρη κινητοποίηση, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.