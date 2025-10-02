Τσέλιε – AEK: Αυτή είναι η ενδεκάδα της «Ένωσης» – Γκρούγιτς, Μαρίν, Πινέδα στον άξονα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε το βράδυ (2/10, 22:00, CosmoteSports 5) στη Σλοβενία, όπου φιλοξενείται από την Τσέλιε για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Βόλο στη Super League και έχουν ως μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε ενδεκάδα με τρεις χαφ, σύστημα που δούλεψε έντονα στο μυαλό του τις τελευταίες ημέρες. Στον άξονα θα είναι ο Γκρούγιτς, πλαισιωμένος από τους Πινέδα και Μαρίν, με τον Ελίασον δεξιά στην επίθεση, τον Κουτέσα αριστερά και τον Γιόβιτς στην κορυφή. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Στρακόσα, ενώ στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ρότα και Πήλιος στα άκρα, με κεντρικό δίδυμο τους Μουκουντί και Ρέλβας.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

  • Στρακόσια
  • Ρότα
  • Πήλιος
  • Μουκουντί
  • Ρέλβας
  • Γκρούγιτς
  • Πινέδα
  • Μαρίν
  • Ελίασον
  • Κουτέσα
  • Γιόβιτς

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

The squad for tonight’s match is in 📄🟡⚫️

#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UECL

Δημοσιεύτηκε από AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ στις Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Βασίλης Σπανάκης: Ενέκρινε τις συγχωνεύσεις Ληξιαρχείων σε 8 Δήμους

ΕΚΤ για ελληνικές τράπεζες: Mειώθηκε το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων – Η έκθεση του Συμβουλί...

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γυναίκα εξηγεί γιατί τρώει δέκα φύλλα χαρτιού τη μέρα – Αυτοαποκαλείται «ανθρώπινος καταστροφέας εγγράφων»
περισσότερα
22:14 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: «Αυτοκτονία» και ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

Ό,τι κέρδισε με κόπο στη Βέρνη πριν από μία εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, το έχασε σε μία βραδιά πο...
23:57 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Emirates

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός μέσα στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Ph...
22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0 (Τελικό): Live ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» για την 2η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, στο Emirates Stadium, για την 2η αγωνιστική της League...
21:45 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Θα πρέπει να είμαστε 110% προετοιμασμένοι πνευματικά»

Στην πίεση που υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης