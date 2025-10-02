Τσέλιε – AEK: Αυτή είναι η ενδεκάδα της «Ένωσης» – Γκρούγιτς, Μαρίν, Πινέδα στον άξονα

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε το βράδυ (2/10, 22:00, CosmoteSports 5) στη Σλοβενία, όπου φιλοξενείται από την Τσέλιε για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Βόλο στη Super League και έχουν ως μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε ενδεκάδα με τρεις χαφ, σύστημα που δούλεψε έντονα στο μυαλό του τις τελευταίες ημέρες. Στον άξονα θα είναι ο Γκρούγιτς, πλαισιωμένος από τους Πινέδα και Μαρίν, με τον Ελίασον δεξιά στην επίθεση, τον Κουτέσα αριστερά και τον Γιόβιτς στην κορυφή. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Στρακόσα, ενώ στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ρότα και Πήλιος στα άκρα, με κεντρικό δίδυμο τους Μουκουντί και Ρέλβας.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια

Ρότα

Πήλιος

Μουκουντί

Ρέλβας

Γκρούγιτς

Πινέδα

Μαρίν

Ελίασον

Κουτέσα

Γιόβιτς

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.