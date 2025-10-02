Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας – Ένας τραυματίας

Ακόμη ένα περιστατικό με πτώση δέντρου σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Οδηγός μηχανής που είχε σταματήσει το όχημά του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και τού παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς ακριβώς δίπλα στη μηχανή του είχε σταματήσει και ένα τζιπ και όπως έπεσε το δέντρο το μεγαλύτερο τμήμα του ακούμπησε πάνω στο βαρύ όχημα.