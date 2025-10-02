Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας – Ένας τραυματίας

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας

Ακόμη ένα περιστατικό με πτώση δέντρου σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Οδηγός μηχανής που είχε σταματήσει το όχημά του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και τού παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς ακριβώς δίπλα στη μηχανή του είχε σταματήσει και ένα τζιπ και όπως έπεσε το δέντρο το μεγαλύτερο τμήμα του ακούμπησε πάνω στο βαρύ όχημα.

έπεσε δέντρο- Μπενάκη

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας συμπληρώματος διατροφής και καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Παραπλάνηση των καταναλωτών για το DIAXIL – Ψευδείς ισχυρισμοί για τη θεραπεία του διαβήτη

Σούπερ μάρκετ: «Παράθυρο» Θεοδωρικάκου για νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Τι είπε για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Κατανα...

ΑΑΔΕ: Πότε έρχεται το ψηφιακό εκκαθαριστικό και τι θα περιλαμβάνει – Τι είπε ο Τσάπαλος για τις αυξήσεις του Οκτωβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:29 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη, η οποία έπεσε στο ...
17:20 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Αττική από την έντονη βροχόπτωση – Έπεσε δέντρο στην Μπενάκη, πλημμυρισμένοι δρόμοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει και την Αττική από το π...
16:56 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ – Προβλήματα νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Τραμ της Γραμμής 7, προκλήθηκαν νωρίτερα σήμερα (Πέμ...
16:47 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές – Πάνω από 2 εκατ. η λεία

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης