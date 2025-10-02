Μπρατάκος: Η επιχειρηματικότητα στηρίζει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη και εξωστρεφή Ελλάδα

Enikos Newsroom

οικονομία

Μπρατάκος Στουρνάρας

Συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος, σε ιδιαίτερα γόνιμο κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με στόχο μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και εξωστρεφή.

Επιπλέον, συζητήθηκε ο ρόλος των επιχειρήσεων στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού υποδείγματος, με έμφαση στην ανάγκη για σταθερό φορολογικό περιβάλλον, απλοποίηση διαδικασιών και βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι “η σταθερή δημοσιονομική πορεία της χώρας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της εξωστρέφειας και των αποτελεσμάτων του τραπεζικού συστήματος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια σταθερότητα και η ανθεκτικότητα της οικονομίας”.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι “η επιχειρηματικότητα στηρίζει ενεργά τη μετάβαση της χώρας σε μια βιώσιμη και εξωστρεφή οικονομία, που θα παράγει περισσότερο και καλύτερα, με επενδύσεις στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι μια ανάπτυξη που θα συνδυάζει ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή”.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοιχτό και διαρκή δίαυλο επικοινωνίας, προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας.

 

