«Να με λες μαμά» – Δ.Επιθυμιάδη- Χρ.Μαριάνου: Η σειρά ανοίγει έναν διάλογο, τι κάνεις σε μια περίπτωση παιδικής κακοποίησης

Η Δανάη Επιθυμιάδη και η Χριστίνα Μαριάνου, η Μαριάννα Στασινού και η Λίνα Στασινού της σειράς, μίλησαν στη «Super Κατερίνα» και τον Χάρη Χρονόπουλο για τους ρόλους τους αλλά και για τα θέματα που θίγονται μέσα από την ιστορία του “Να με λες μαμά“.

«Είμαστε οι κόρες της οικογένειας Στασινού, που αποτελείται κυρίως από γυναίκες: από εμάς τις δύο και από τη μαμά μας (Φιλαρέτη Κομνηνού) και την αδελφή μας Ξένια (Μαρία Κίτσου)».

«Πρόκειται για μία οικογένεια αρκετά δεμένη, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που συχνά βλέπουμε στις οικογένειες. Δηλαδή, υπάρχουν σίγουρα εντάσεις αλλά υπάρχει πολλή αγάπη και έγνοια του ενός για τον άλλο. Ακόμα και στην περίπτωση της αδελφής μας, της Ξένιας (Μαρία Κίτσου) που έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της» υπογραμμίζει η Δανάη Επιθυμιάδη.

Η Ξένια «έχει τραβήξει το δικό της δρόμο, παρ΄όλα αυτά είμαστε εκεί γι αυτήν κι είναι κι εκείνη εκεί για μας» προσθέτει η Χριστίνα Μαριάνου.

Αναφερόμενη στο χαρακτήρα που υποδύεται, τη Λίνα Στασινού τονίζει ότι «ο δικός μου χαρακτήρας περισσότερο εξισορροπεί τα πράγματα, τις δυναμικές, τις σχέσεις. Έχει μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στην Ξένια, στη μεγάλη της αδελφή που κάπως έχει κρατήσει μια απόσταση από αυτό το σφιχτό οικογενειακό πλαίσιο».

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά» έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

«Με συγκινεί πάντοτε το θέμα του παιδιού, είμαι και η ίδια πρόσφατα μαμά» λέει η Δανάη Επιθυμιάδη. «Η παιδική κακοποίηση είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το νόημα που περνάει αυτή η σειρά.

Γιατί, στην ουσία, δεν παίρνει θέση εάν είναι σωστό ή λάθος, αυτό που κάνει η Ξένια, αλλά ανοίγει έναν διάλογο». «Τι κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση. Σίγουρα δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη. Με τίποτα» υπερθεματίζει η Χριστίνα Μαριάνου. «Κι όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές, τι άλλο μπορείς να κάνεις προκειμένου να σώσει αυτό το παιδί;».

Η Δανάη Επιθυμιάδη υποδύεται τη Μαριάννα Στασινού, ένα παιδί που είχε αδυναμία στη μητέρα του και θύμωνε που η Ξένια τη στενοχωρούσε. Τα συναισθήματά της δεν άλλαξαν πολύ στο μέλλον, έτσι δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουνε κοντά οι δυο τους.

Όταν η Ξένια θα ζητήσει τη βοήθειά τους, η Μαριάννα θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της με την απρόσμενη εξέλιξη και θα κοντραριστεί μαζί της ακόμα και σ’ αυτήν, την πιο κρίσιμη, στιγμή της. «Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί είναι πολύ ευαίσθητη κι έχει κάπως οχυρωθεί , είναι η άμυνα της. Κι επειδή έχει αδυναμία στη μητέρα τους, δεν θέλει με τίποτα να τη στενοχωρεί κανένας» εξηγεί.

Στη συνέχεια στέκεται στο θέμα «αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ότι πρόκειται για μια σειρά η οποία, πραγματικά, δε διστάζει να σε δυσκολέψει ως θεατή. Κι αυτό πιστεύω ότι δεν είναι πολύ σύνηθες στην τηλεόραση» σχολιάζει για να καταλήξει: «Θα μου μείνει η πολύ ωραία συνεργασία κι η συνεργασία με αυτό το υπέροχο πλάσμα, τη Ναυσικά (Κοκοτά, η οποία υποδύεται τη μικρή Ιωάννα)».

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη: