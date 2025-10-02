Αντώνης Γούναρης για Νότη Σφακιανάκη: «Είχε πει ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του, πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Αντώνης Γούναρης. Ο επιτυχημένος συνθέτης μεταξύ άλλων μίλησε και για τον Νότη Σφακιανάκη. Ο δημιουργός εξήγησε πως δεν έχει επικοινωνία με τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Ακόμα, επικρότησε την απόφασή του να αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του, και δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα επανέλθει στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Νότη Σφακιανάκη, ο Αντώνης Γούναρης είπε ότι: «Κανένας δεν έχει επικοινωνία με τον Νότη Σφακιανάκη. Του έχω στείλει χαιρετισμούς, ξέρω ότι πρέπει να τους πήρε, μέσω κάποιου ανθρώπου που έχει και του κάνει όλες τις δουλειές».

Σε άλλο σημείο, ο καταξιωμένος δημιουργός ανέφερε πως: «Ο Νότης είχε πει κάποια στιγμή ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Δεν περίμενε να φθαρεί για να αποχωρήσει. Ξέροντας τον Νότη πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει. Όταν λέει κάτι ο Νότης, το εννοεί. Δεν είναι άνθρωπος που λέει κάτι και το παίρνει πίσω την άλλη μέρα».

