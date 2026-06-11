Νέα Δημοκρατία: Υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Παπαϊωάννου στην Ά Θεσσαλονίκης και Σδούκου στην Ά Αθηνών

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, του Νίκου Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης και της Αλεξάνδρας Σδούκου στην Ά Αθηνών, για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.
  • Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
  • Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου θα είναι υποψήφια στην Ά Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

– Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
– Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
– Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών.

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