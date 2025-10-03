Βουλή: Σήμερα ψηφίζεται το Ν/Σ για σχέδια συμβάσεων Belharra – Δένδιας: «Θέλουμε ένα αξιόμαχο στρατό με γερή ραχοκοκαλιά»

«Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Belharra Standard 2 δεν είναι το ίδιο με τις Belharra Standard 2++ και δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ολοκληρώνοντας την συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN».

Δένδιας: Αυστηροποιούμε το πλαίσιο για την εξαγορά θητείας – Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις δέκα το πρωί μετά το κοινό αίτημα διεξαγωγής ονομαστική ψηφοφορία που κατέθεσαν Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου όπου περιλαμβάνει το σχέδιο της συμφωνίας για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας Belharra επίπεδο Standard 2++ και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων από Belharra Standard 2 σε Standard 2++.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι όλα τα θέματα έχουν αναλυθεί τόσο στην 12ωρη σημερινή συνεδρίαση όσο και στις συζητήσεις που έγιναν στις τρείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σχετικά με το τίμημα της συμφωνίας και το γεγονός ότι είναι ακριβότερο επισήμανε ότι οι Belharra Standard 2 δεν είναι το ίδιο με τις Belharra Standard 2++ και δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες όπως η ικανότητα να φέρουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Για τα οικονομικά είπε ο υπουργός είμαι τόσο εγώ όσο και οι επιτελείς στην διάθεσή σας για να σας δώσουμε όποια διευκρίνηση και πληροφορία θέλετε αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια ανοικτή συζήτηση και επισήμανε «το ποσό αυτό αφορά όχι μόνο την κατασκευή της τέταρτης φρεγάτας αλλά και της έρευνας και της μελέτης ανασκευής των τριών άλλων ώστε να μπορεί να φέρουν αυτά τα οπλικά συστήματα που εμείς θέλουμε, που είναι όχι ένα αλλά έντεκα στο αριθμό και ορισμένα πολύ πολύπλοκα έτσι όμως τα θέλουμε εμείς».

Για το δικαίωμα προαίρεσης που υπήρχε στην αρχική συμφωνία των τριών φρεγατών, ο κ. Δένδιας είπε ότι δεν ξεχάστηκε κάπου όπως ελέγχθη, αλλά δεν είχαμε κανένα λόγο να θέλουμε να αποκτήσουμε μια τέταρτη Belharra Standard 2.

Ο υπουργός, διαβεβαίωσε ότι το πλαίσιο που συμφωνείται για το 25% είναι απολύτως επαρκές για να δεσμεύσει την γαλλική πλευρά, παρ όλο που δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε ότι θα το τηρήσουν.

Απέρριψε και τις αιτιάσεις για την επιλογή της γαλλικής τράπεζας Paris Bank για τις πληρωμές και θεώρησε άστοχη την κριτική ότι δήθεν αυτή επιλέχθηκε επειδή ο πρωθυπουργός έχει σε αυτήν ομόλογα.

O υπουργός, σχετικά με το βαθμολόγιο είπε ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την ανεστραμμένη πυραμίδα που έχουμε σήμερα» και τόνισε ότι των υπαξιωματικών δεν θα θιγούν τα μισθολογικά τους, αντίθετα θα έχουν αυξήσεις, κατοχυρώνουμε τα δικαιώματά τους και θα το διαπιστώσετε όταν δείτε το νομοσχέδιο, αλλά δεν μπορεί λόγω της έλλειψης των υπαξιωματικών να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την διάρθρωση που έχουμε σε ορισμένες μονάδες». Αυτό που επιδιώκουμε είπε να φτιάξουμε μια γερή ραχοκοκαλιά στον στρατό σε επίπεδο υπαξιωματικών αλλά και των ΕΠΟΠ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

