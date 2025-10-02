Στολίσκος για τη Γάζα: «Πυρά» της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά την ισραηλινή αναχαίτιση – Διαδηλώσεις και διεθνής κατακραυγή

Τα «απόνερα» της ισραηλινής αναχαίτισης του στολίσκου για τη Γάζα έφεραν πολιτική «φουρτούνα» και μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου διεξαγόταν η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αγορά και μετεξέλιξη των φρεγατών Belharra.

Η επίθεση των Ισραηλινών ενάντια στον «Global Sumud Flotilla», στα 40 σκάφη που μετέφεραν στη Γάζα ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια και μεταξύ αυτών και ενάντια στα πλοία με Έλληνες επιβαίνοντες, όπως τα «Oxygono», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας», «πυροδότησαν» έντονη κόντρα στη Βουλή.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης στηλίτευσαν τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην «απόβαση» Ισραηλινών δυνάμεων που συνιστά «διεθνή πειρατεία» και «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ ζήτησαν άμεση διπλωματική παρέμβαση προκειμένου να προστατευθούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν συλληφθεί. Σημειώνεται ότι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα είναι ανάμεσα στα υπό κράτηση άτομα.

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του είχε αναφέρει ότι «βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ» και πρόσθετε ότι «τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα το Υπουργείο προχώρησε σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών».

Παρεμβάσεις σε υψηλούς τόνους

Παρεμβάσεις σε υψηλούς τόνους έκαναν στη Βουλή πολιτικοί αρχηγοί και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ενώ ηχηρή ήταν και η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χαρακτήρισε «διεθνή πειρατεία την επίθεση των Ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για τη Γάζα» και τόνισε ότι «παραβιάστηκε το Διεθνές Δίκαιο».

«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη», χαρακτήρισε την αναχαίτιση των σκαφών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι «όχι μόνο δεν έλαβε ξεκάθαρη ενεργή θέση για να προστατεύσουμε ως χώρα τους Παλαιστινίους αμάχους που υφίστανται γενοκτονία από το Ισραήλ, αλλά αντίθετα καλούσε τον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα να αποχωρήσει, «για να δώσουμε χρόνο στην πρόταση Τραμπ». Ζήτησε δε, άμεση διπλωματική παρέμβαση προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, η Πέτη Πέρκα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, στη συνέχεια, από τη δική του πλευρά ανέφερε ότι «με την υπόμνηση ότι στον στολίσκο συμμετέχει και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου (εν. τη βουλευτή Πέτη Πέρκα) θέλουμε να συμβάλλουμε και να ενώσουμε την φωνή μας σε αυτό που γίνεται και ξεπερνά την πολιτική και την διπλωματία, είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή στα όρια της γενοκτονίας και θα έπρεπε και λόγω της αποστολής των σκαφών να αφήσουμε λίγο την πολιτική πρακτική των “ίσων αποστάσεων” και να ενσωματωθούμε στις αξίες και τις ιδέες της ΕΕ αλλά και του ανθρωπισμού για αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και ειδικά μετά την κυνική αμιγώς στρατιωτικού τύπου αναχαίτιση πολιτών που πάνε να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε «πού είναι τα διαβήματα και η ρηματική διακοίνωση προς το κράτος του Ισραήλ». Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον παριστάμενο στη συζήτηση στην Ολομέλεια υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του είπε ότι «γνωρίζετε νομικά, είστε εξαιρετικός νομικός, όπως και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, και ξέρετε ότι η απόβαση στρατιωτικών δυνάμεων επάνω σε άοπλο στολίσκο- με πολίτες οι οποίες καταπλέουν με ανθρωπιστική βοήθεια και έχουν ανακοινώσει και διακοινώσει με όλους τους τρόπους ότι πρόκειται για ανθρωπιστική αποστολή και μεταδίδουν live τον πλου τους, μια Πλεύση Ελευθερίας σκεφτόμουν βλέποντας τους τίτλους του στολίσκου αυτού και του προηγούμενου- ότι αυτή είναι μια στρατιωτική πράξη που έγινε απέναντι σε πολίτες, που είναι απαγορευμένη πράξη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης σχολίασε την σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, λέγοντας ότι «είναι αδιανόητη» και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μας λέει ότι «το υπουργείο επικοινωνεί με την πρεσβεία μας».

Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του καταδίκασε «την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο “Οξυγόνο” της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα».

«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η υποκρισία της ΕΕ και η στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, αφήνοντας το πλήρωμα εκτεθειμένο στο ισραηλινό “ρεσάλτο”. Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο. Έστω και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ», τονίζει το ΚΚΕ.

«Η πειρατική αυτή επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον “πειρατικό” χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν», επισημαίνει ανακοίνωση του κόμματος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος κατήγγειλε το Ισραήλ για την επίθεση στον στολίσκο. Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε πως “πρόκειται για μια πειρατική επίθεση από το Κράτος δολοφόνο (εν. το Ισραήλ) τη στιγμή που κλιμακώνει την χερσαία επίθεσή στην Γάζα οδηγώντας σε γενοκτονία τον Παλαιστινιακό λαό”. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ σημείωσε ότι “πολύ γρήγορα αντιπροσωπείες από τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους έκαναν χθες βράδυ εκδήλωση – διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλοντας τις συγκριμένες ενέργειες του Κράτους κατακτητή, την υποκρισία της ΕΕ που δεν έκανε καμία προσπάθεια για να προστατέψει τον στόλο αλλά και ταυτόχρονα τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής Κυβέρνησης, που στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Κράτος του Ισραήλ δεν προστάτευσε τον στολίσκο και τα μέλη του πληρώματος”. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ζήτησε από την κυβέρνηση “άμεσα να πάρει θέση για τα συγκεκριμένα περιστατικά και να απαιτήσει την απελευθέρωση των μελών του στολίσκου που κρατούνται από τους Ισραηλινούς. Να διασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση του στολίσκου στη Γάζα και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια”.

Νέα Αριστερά: «Ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα»

Για “ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ζητώντας την ασφαλή επιστροφή της βουλευτού κόμματος, Πέτης Πέρκα που συμμετέχει στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα.

“Είναι αδιανόητο: Έλληνες πολίτες, μέλη της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla, αγνοούνται μετά την αναχαίτιση και κατάληψη του πλοίου “Οξυγόνο” από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, που ανάμεσά τους βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ενώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την κατάστασή τους”, σημειώνει η ανακοίνωση.

“Πρόκειται για γεγονός πρωτοφανούς σοβαρότητας, που συνιστά κρατική απαγωγή και πράξη πειρατείας, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μεθοδευμένη απόπειρα φίμωσης της διεθνούς αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δράσης”, τονίζει η Νέα Αριστερά και απαιτεί “την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης, με σαφή και επίσημη παρέμβαση προς το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση απελευθέρωση και ασφαλής επιστροφή όλων των επιβατών, καθώς και λεπτομερής πληροφόρηση για την κατάσταση της βουλεύτριας”.

Ο Αλέξης Χαρίτσης καταδίκασε το «ρεσάλτο» των ισραηλινών δυνάμεων στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας στη Βουλή: «Απαγωγή Ελλήνων πολιτών και της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέπης Πέρκα. Κατάλυση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας». Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση ρώτησε: «Θα παρακολουθείτε σιωπηλοί την κυβέρνηση Νετανιάχου να καταπατά διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα;», και ζήτησε «Καταδίκη της πειρατείας και κυρώσεις στο Ισραήλ, διακοπή στρατιωτικής και εμπορικής συνεργασίας, αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή το 2015».

Νικήτας Κακλαμάνης για πλοίο «Οξυγόνο»: Μεταφέρεται σε λιμάνι του νότιου Ισραήλ – Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των 27 Ελλήνων

Από την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθ’ οδόν για τη Γάζα.

Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι οι «27» οδεύουν προς λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ, και λόγω της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Χθες εκδόθηκε Κοινή Δήλωση Ελλάδας- Ιταλίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας και να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή, ενώ έγινε έκκληση στο στολίσκο να αποδεχθεί την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας».

Διαδηλώσεις και διεθνείς αντιδράσεις κατά του Ισραήλ

Ισχυρότερη από κάθε άλλη φορά ήταν η διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ, για την ανακοπή του πλου των σκαφών που μετέφεραν διεθνή βοήθεια στην Γάζα. Το Ισραήλ κατά πάγια τακτική του σταματά κάθε πλοίο που αποπειράται να σπάσει τους αποκλεισμούς που η ισραηλινή κυβέρνηση επιβάλλει στην Γάζα, κατά καιρούς.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, που είχε απομείνει στην Κολομβία, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου. Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν στην χώρα.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Διαδηλώσεις στην Ισπανία

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης διαμαρτυρόμενοι για την επίθεση του Ισραήλ στον διεθνή στολίσκο που κατευθυνόταν στην Γάζα. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ισραήλ στη Μαδρίτη και διαμαρτυρήθηκε.

«Πρόκειται για ειρηνικούς πολίτες που δεν είχαν κανέναν άλλο στόχο πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και οι οποίοι, κατά συνέπεια, δεν αποτελούσαν απειλή για κανέναν», δήλωσε ο Άλμπαρες.

Σύμφωνα με τον Άλμπαρες, 65 Ισπανοί επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla αν και, προς το παρόν, δεν είναι γνωστό πόσοι από αυτούς έχουν συλληφθεί.

Διαδηλώσεις στο Λονδίνο

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Βρετανίας εξέφρασε «τη βαθιά της ανησυχία» για την αναχαίτιση πλοιαρίων του στολίσκου, όπως ανακοίνωσε το Φόρεϊν Όφις, ενώ πρόσθεσε ότι ξεκαθάρισε στο Ισραήλ ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί με ασφάλεια.

«Η βοήθεια που μεταφέρει ο στολίσκος θα πρέπει να παραδοθεί σε ανθρωπιστικές οργανώσεις επί τόπου προκειμένου να διανεμηθεί με ασφάλεια στη Γάζα», ανέφερε η βρετανική ανακοίνωση.

Εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισε ότι η έρευνα αφορά «24 Τούρκους πολίτες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στα διεθνή ύδατα εναντίον του Global Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα.

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα «για τα εγκλήματα της στέρησης της ελευθερίας, της αναχαίτισης ή της παρακράτησης μέσων μεταφοράς, της διακεκριμένης λεηλασίας, των υλικών ζημιών και των βασανιστηρίων».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud.

Μεγάλη διαδήλωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης, έξω από το αμερικανικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

Η Γαλλία

Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

Στο Παρίσι δεκάδες νέου συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και διαδήλωσαν.

Η Αυστραλία επεσήμανε ότι έχει ενημερωθεί για «τις συλλήψεις» από τις ισραηλινές δυνάμεις προσώπων που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει προξενική βοήθεια στους Αυστραλούς πολίτες που επιβαίνουν στα πλοία της νηοπομπής.

Παράλληλα η Βραζιλία κατήγγειλε την αναχαίτιση πλοίων του στολίσκου Sumud, εκτιμώντας ότι «παραβιάζει τα δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ειρηνικών διαδηλωτών», όπως σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η ευθύνη για την ασφάλεια των συλληφθέντων βαρύνει πλέον το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η Βραζιλία επικοινώνησε «απευθείας» με το Ισραήλ για να του εκφράσει την ανησυχία της αναφορικά με τους 15 Βραζιλιάνους πολίτες που συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο, ανάμεσά τους η βουλευτής Λουιζιάνε Λινς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάουρο Βιέιρα.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην Κουάλα Λουμπούρ, στο Δουβλίνο, και στην Ιταλία.