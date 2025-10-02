Νέα Αριστερά για Global Sumud Flotilla: «Ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα – Απαιτούμε την ασφαλή επιστροφή της Πέτης Πέρκα και όλου του πληρώματος»

Για «ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ζητώντας την ασφαλή επιστροφή της βουλευτού κόμματος, Πέτης Πέρκα που συμμετέχει στον διεθνή στολίσκο «Sumud» με ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα.  

«Είναι αδιανόητο: Έλληνες πολίτες, μέλη της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla, αγνοούνται μετά την αναχαίτιση και κατάληψη του πλοίου “Οξυγόνο” από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, που ανάμεσά τους βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ενώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την κατάστασή τους», σημειώνει η ανακοίνωση.

«Πρόκειται για γεγονός πρωτοφανούς σοβαρότητας, που συνιστά κρατική απαγωγή και πράξη πειρατείας, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μεθοδευμένη απόπειρα φίμωσης της διεθνούς αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δράσης», τονίζει η Νέα Αριστερά και απαιτεί «την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης, με σαφή και επίσημη παρέμβαση προς το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση απελευθέρωση και ασφαλής επιστροφή όλων των επιβατών, καθώς και λεπτομερής πληροφόρηση για την κατάσταση της βουλεύτριας».

«Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Στόλου σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 18:30: Στην Πλατεία Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής) στην Αθήνα και σε όλες τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση.

