Νέα Υόρκη: Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν κατά την τροχοδρόμηση – Τραυματίστηκε μία αεροσυνοδός

Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ, όταν δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, δύο αεροσκάφη της Delta γεμάτα με επιβάτες και το απαραίτητο πλήρωμα συγκρούστηκαν με χαμηλή ταχύτητα, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ατόμου.


Όπως ανακοίνωσε η Delta Air Lines, το φτερό της πτήσης Endeavor Air 5155 με προορισμό το Roanoke της Βιρτζίνια συγκρούστηκε με την άτρακτο της πτήσης Endeavor Air 5047 που είχε αφιχθεί από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, λίγο πριν τις 10 το βράδυ στον διάδρομο τροχοδρόμησης.


Μία αεροσυνοδός που βρισκόταν σε ένα από τα αεροσκάφη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή της. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσαν η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ και η Delta.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν οχήματα άμεσης επέμβασης να σπεύδουν προς τα δύο αεροσκάφη, τύπου Canadianair CRJ-900, στον διάδρομο τροχοδρόμησης.


Οι 28 επιβάτες της πτήσης Endeavor Air 5155 και οι 57 επιβάτες της πτήσης Endeavor Air 5047 μεταφέρθηκαν με λεωφορείο πίσω στον τερματικό σταθμό. Η Delta ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία, θα λάβουν δωρεάν γεύματα και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εκ νέου τις κρατήσεις τους για τις πτήσεις τους την επόμενη ημέρα.


«Οι ομάδες της Delta στον κόμβο μας στη Νέα Υόρκη–LaGuardia εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας θα φροντιστούν μετά τη χαμηλής ταχύτητας σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Delta Connection που επιχειρούνται από την Endeavor Air κατά την τροχοδρόμηση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση, σύμφωνα με τη New York Post.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η Delta θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσει τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας έρχεται πάνω απ’ όλα. Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία αυτή».

11:11 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

