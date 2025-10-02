Η εταιρεία του προσπάθησε να τον αναγκάσει να εργαστεί εθελοντικά χωρίς να πληρωθεί – «Είπαν ότι αν δεν συμμορφωθώ θα μου γράψουν αρνητική αξιολόγηση»

Οι περισσότεροι πιστεύουμε πως πρέπει να στηρίζουμε την κοινότητα. Άλλος δωρίζει τα ρούχα του, άλλοι δίνουν φαγητό και άλλοι χρήματα. Οι πράξεις φιλανθρωπίας είναι που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο αλλά, τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία αναγκάζει τους υπαλλήλους της να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις αμισθί, κάθε μήνα;

Αν σας ακούγεται εξοργιστικό το σενάριο, αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ένας άνδρας. Η εταιρεία στην οποία δουλεύει ανέλαβε μια πρωτοβουλία, για την ολοκλήρωση της οποίας, αναγκάζει τους υπαλλήλους να αφιερώνουν 10 ώρες κάθε μήνα σε περιβαλλοντικές δράσεις:

Καθαρισμούς, δενδροφυτεύσεις και άλλα. Το χειρότερο είναι ότι, όλα αυτά, δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.

“Με απείλησαν ότι θα έχω πρόβλημα”

“Σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτό γίνεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πως είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε επειδή η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους”.

Μπορεί να ισχύει, αλλά το πρόβλημα είναι άλλο.

Ο άνδρας πράγματι, συμμετέχει εθελοντικά σε περιβαλλοντικές δράσεις ενώ αφιερώνει τα βράδια του στην οικογένειά του και άλλες δουλειές που αναλαμβάνει μόνος του. Γι’ αυτό μίλησε στον υπεύθυνο προσωπικού και του εξήγησε ότι του είναι αδύνατον να αναλάβει περισσότερη απλήρωτη εργασία.

Ούτε λίγο ούτε πολύ του απάντησαν ότι αν δεν συμμετέχει, θα κάνει ζημιά στη δουλειά του. “Με προειδοποίησαν ότι αυτό θα καταγραφεί στην αξιολόγησή μου και μπορεί, αν δεν συμμορφωθώ, να έχω πρόβλημα”, αποκαλύπτει ο άνδρας.

Βέβαια, δεν ήταν ο μοναδικός στην εταιρεία που είχε πρόβλημα. Και άλλοι συνάδελφοι ένιωθαν ότι τους ασκείται πίεση, μόνο που εκείνοι δεν μίλησαν, από φόβο.

“Μήπως πράγματι είμαι υπερβολικός;”

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι συνάδελφοί του πιστεύουν ότι “τραβάει το σχοινί” και γίνεται εγωιστής. Οι διάφορες απόψεις τον έχουν κάνει ν’ αναρωτιέται αν πράγματι, έχουν το δικαίωμα οι εταιρείες να επιβάλλουν τον εθελοντισμό στους εργαζόμενους.

“Είμαι υπέρ του περιβαλλοντικού ακτιβισμού αλλά αυτό μου μοιάζει εργασιακή εκμετάλλευση μεταμφιεσμένη σε φιλανθρωπία”, εξηγεί χαρακτηριστικά. “Είναι λάθος να ωθώ το ζήτημα στα άκρα, δεδομένου ότι γίνεται για καλό σκοπό; Μήπως υπερβάλλω;”.