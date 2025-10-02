Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποιες αλλαγές έρχονται στην καταβολή τους

Σημαντικές αλλαγές προβλέπεται να υπάρξουν στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιανουάριο του 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κάποιες από αυτές είναι πως όλοι οι συνταξιούχοι ακόμη και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά το 2026 την ετήσια αύξηση του 2025 που προκύπτει από το ύψος του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η άλλη αναμένεται να αφορά σύμφωνα με πληροφορίες στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων του Ιανουαρίου του 2026 και αυτό επειδή η μία ημερομηνία συμπίπτει με αργία, 26 Δεκεμβρίου που είναι η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι πληρωμές των συντάξεων

Μάλιστα σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, οι συντάξεις Ιανουαρίου του 2026 κανονικά θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο φάσεις: την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, δηλαδή την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου του 2025 και την προτελευταία εργάσιμη του Δεκεμβρίου, δηλαδή την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου του 2025.

Ωστόσο η πρώτη φάση της πληρωμής ενδέχεται να μετατεθεί εκτός μεγάλου απροόπτου για τις 23 Δεκεμβρίου και αυτό επειδή η 26 Δεκεμβρίου είναι δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων και θεωρείται αργία από τον νόμο.

Υπενθυμίζεται πως την ημέρα αυτή καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Και η δεύτερη φάση αφορά τις πληρωμές των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και των κύριων- επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου. Μένει να φανεί εάν θα αλλάξει και η ημερομηνία των καταβολών αυτών σε περίπτωση που τροποποιηθεί η πρώτη φάση.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να βγει άμεσα νέος νόμος για τον τρόπο καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου του 2026 λόγω της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Οι δύο αυξήσεις

Για την ετήσια αύξηση του 2025 που θα χορηγηθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου του 2026 μιλά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος στο enikonomia.gr

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το ποσοστό της αύξησης στις συντάξεις θα κυμανθεί μεταξύ 2% με 3%, ενδεχομένως αυτό να διαμορφωθεί και στο 2,7% .Το ακριβές ποσοστό της αύξησης θα διαμορφωθεί με βάση το ύψος της σύνταξης του ασφαλισμένου αλλά και το εάν έχει προσωπική διαφορά » σημειώνει.

Τι ισχύει εάν κάποιος λαμβάνει δύο συντάξεις

Διευκρινίζει όμως πως εάν κάποιος λαμβάνει δύο συντάξεις (μια χηρείας και μια γήρατος ), τότε θα πάρει την αύξηση που δικαιούται για την κάθε μια ξεχωριστά.

Μεταξύ άλλων αναφέρει πως« όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν να μειώνεται η παρακράτηση φόρου στην καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου 2026 λόγω των αλλαγών που γίνονται στη κλίμακα της φορολογίας. Συνεπώς από τον μήνα αυτόν και μετά οι συνταξιούχοι θα βλέπουν αυξήσεις σε μηνιαία βάση. Η αύξηση αυτή προκύπτει από τη μείωση των 2 μονάδων φορολόγησης στην κλίμακα των εισοδημάτων μεταξύ 10.000 ευρώ-40.000 ευρώ ».

Και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα: Εάν κάποιος δηλώνει 16. 000 ευρώ εισόδημα (σύνταξη, μερίσματα και αγροτεμάχια) τότε θα έχει μια ωφέλεια 140 ευρώ επιπλέον τον χρόνο.

«Ένα όφελος της τάξεως των 60 ευρώ με 1.100 ευρώ μπορεί να έχει ένας συνταξιούχος μόνο από τις αλλαγές της κλίμακας φορολογίας. Τα μικρά ποσά όπως 60 ευρώ αφορούν τους συνταξιούχους που έχουν ετήσια εισοδήματα 10.000 ευρώ με 20.000 ευρώ ενώ τα υψηλότερα ποσά, όπως 1.100 ευρώ αφορούν όσους έχουν ετήσια εισοδήματα ύψους 40.00 ευρώ με 55.000 ευρώ» τονίζει και συμπληρώνει πως «την ετήσια αύξηση του 2025 και τη μείωση παρακράτησης φόρου λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας αναμένεται να τα ενσωματώσει αυτόματα ο ΕΦΚΑ στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 των ασφαλισμένων. Από τον μήνα αυτόν και μετά η αύξηση θα είναι ενσωματωμένη στη σύνταξη.

Πώς θα δείτε την αύξηση σας –Βήμα βήμα η διαδικασία

Ο συνταξιούχος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής του e- EFKA “Dashboard Πολίτη” από το εκκαθαριστικό του σημείωμα για το ακριβές ποσό της ετήσιας αύξησης της κύριας σύνταξης του όταν αρχίσει η αρχίσει η καταβολή αλλά και να το εκτυπώσει.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί για αυτό αναμένεται να είναι η παρακάτω. Αναλυτικά: