Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Καθυστερήσεις άνω των 30′ και στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωινό παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις.

Αφόρητος… είναι και σήμερα (2/10) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Ψυχικού, όπου τα οχήματα είναι κολλημένα.

Προβλήματα καταγράφονται και στην λεωφόρο Μεσογείων προς Αθήνα, αλλά και σε κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας και η Σταδίου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

