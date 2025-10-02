Ανδρουλάκης: Ο κ. Μυλωνάκης «σύρεται» στην Εξεταστική Επιτροπή

Την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Εξεταστική Επιτροπή μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος έθεσε εαυτόν στην διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής. «Ο κύριος Μυλωνάκης δεν έρχεται στην Εξεταστική Επιτροπή, σύρεται στην Εξεταστική Επιτροπή, επειδή το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανέδειξαν ένα θέμα: ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες, ότι ο ίδιος γνώριζε ζητήματα που αφορούσαν την έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έπρεπε να είχε έρθει;» είπε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Και πρόσθεσε: «Όταν ένας Πρωθυπουργός δίνει εντολή να εργαλειοποιήσουν το άρθρο 86, για να καλύψει και να απαγορεύσει στη Δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών του, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πραγματικότητας».

Στην ερώτηση για το εάν κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Εδώ έχει κατασκηνώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, εδώ έχουμε σήμερα την κυρία Κοβέσι και μιλάει η ίδια για το άρθρο 86, άρα τι συζητάμε; Όταν δεν αφήνεις να ελεγχθεί ο κύριος Καραμανλής, βάσει της Ευρωπαϊκής Δικογραφίας, αυτό είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις το ίδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές είναι συγκάλυψη ή δεν είναι;».

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις στους αγρότες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και προβλήματα, για αυτό και εμείς πιέζουμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ο πρωτογενής τομέας είναι σε δεινή κατάσταση (…). Ο πρωτογενής τομέας είναι κρίσιμος για την Ελλάδα. Δίνουμε μεγάλη βάση στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο».

Σχετικά με την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα».

Επιπλέον έκανε εκτενή αναφορά στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. «Προτείναμε 120 δόσεις για όλους, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παρουσιάσαμε λύση στα ευρωπαϊκά πρότυπα: το 1/3 της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της αύξησης, θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, τα 2/3 τον πιστωτή. Για τους servicers να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τραπεζών και funds στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όχι να μην απαντούν ή όταν απορρίπτουν, να μη δικαιολογούν με πραγματικά στοιχεία την απόρριψη, προκειμένου να μπορεί ο δικηγόρος του δανειολήπτη να πάει στο δικαστήριο. Εμείς, λοιπόν, τα φέραμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και η Νέα Δημοκρατία τα αρνήθηκε, διότι και σε αυτόν τον τομέα κάνει το παιχνίδι των τραπεζών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αγορά που έχει αφεθεί να λειτουργεί ασύδοτα με αποτέλεσμα τις συνεχείς ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα. Επιπλέον προέτρεψε να γίνει η ακόλουθη σύγκριση: «Τα 4 χρόνια της μεγάλης ακρίβειας, πόσα δισεκατομμύρια έβγαλαν τα ολιγοπώλια και πόσα πρόστιμα – όχι μόνο τους έβαλαν – αλλά και εισέπραξαν; Και θα καταλάβετε ότι οι έλεγχοι στην αγορά ήταν χάδια».