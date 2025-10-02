Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική σχολή – Βράχηκαν μηχανήματα, καταστράφηκαν πειράματα – ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Βόλο, καθώς πολλοί χώροι στη Γεωπονική Σχολή πλημμύρισαν, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία είχε γίνει πρόσφατα αποκατάσταση της μόνωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν φοιτητές που απέστειλαν και το φωτογραφικό υλικό, διάδρομοι και εργαστήρια γέμισαν νερά με αποτέλεσμα να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα υψηλού κόστους, αξίας χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, καταστράφηκαν πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος και καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία των υποδομών και της έρευνας.