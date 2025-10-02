Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική σχολή – Βράχηκαν μηχανήματα, καταστράφηκαν πειράματα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Βόλο, καθώς πολλοί χώροι στη Γεωπονική Σχολή πλημμύρισαν, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία είχε γίνει πρόσφατα αποκατάσταση της μόνωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν φοιτητές που απέστειλαν και το φωτογραφικό υλικό, διάδρομοι και εργαστήρια γέμισαν νερά με αποτέλεσμα να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα υψηλού κόστους, αξίας χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, καταστράφηκαν πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος και καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία των υποδομών και της έρευνας.

Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια ακοής: Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό κοχλία αυτιού εκτός σώματος – Ελπίδα για νέες θεραπείες

50.000 ραντεβού στο ΕΣΥ την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου συστήματος-Από σήμερα και μηχανισμός callback

Συνταξιοδότηση: Για ποιες συντάξεις εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με την Ευθυμίου

Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει για τις εκθέσεις βιωσιμότητας 2025 και 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν

Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ρεαλιστής ή ονειροπόλος

Τι σημαίνει η φράση «επί τούτω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 1-10-2025/1100 (τοπ...
11:06 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον ν...
10:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στη θάλ...
10:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης