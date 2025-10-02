Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Ζήτησε 180 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στην περιοχή του Ρέντη

Νέα καταγγελία για υπέρογκη χρέωση από οδηγό ταξί φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Μάλιστα, το περιστατικό συνέβη χθες, Τετάρτη, ημέρα γενικής απεργίας, στην οποία μάλιστα το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), είχε ανακοινώσει πως συμμετείχε.

Όπως κατήγγειλε αναγνώστης του enikos.gr , που επικοινώνησε μαζί μας, του ζητήθηκε το εξωπραγματικό ποσό των 180 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” μέχρι την κρεαταγορά του Ρέντη. Ο οδηγός ταξί παρέλαβε τον πελάτη από παρακείμενο ξενοδοχείο, καθώς στον χώρο του αεροδρομίου υπήρχαν επιβλέποντες του ΣΑΤΑ. Δηλαδή, ήταν σταθμευμένος, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, έξω από την πιάτσα του αεροδρομίου και χωρίς «καπέλο», όπως λέγεται το εξάρτημα πάνω στην οροφή των οχημάτων, όπου αναγράφεται η φωτεινή σήμανση «Taxi».

Σημειώνεται ότι το «καπέλο» των ταξί έχει και ακόμη μία χρήση. Συγκεκριμένα το φως του είναι αναμμένο μόνο όταν δεν λειτουργεί το ταξίμετρο. Όταν μπαίνει πελάτης στο όχημα και ο οδηγός θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο, τότε τόσο το «καπέλο» στην οροφή του αυτοκινήτου όσο και το «Ελεύθερο» στα δεξιά του ταμπλό («σημαία» για τους παλιότερους) σβήνουν, κάνοντας φανερό ότι το συγκεκριμένο ταξί είναι κατειλημμένο. Προφανώς λόγω της απεργίας, τίποτα από αυτά δεν συνέβη.

«Αεροπορικό» κόμιστρο

Ο αναγνώστης του enikos.gr, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους και έπρεπε να μεταβεί άμεσα στην περιοχή του Ρέντη γιατί είχε ένα ανελαστικό ραντεβού, έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν ο οδηγός ταξί τον κάλεσε να πληρώσει κόμιστρο που αντιστοιχεί σε…ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής για το εξωτερικό.

Όταν ο πελάτης τον ρώτησε για ποιον λόγο τον χρέωσε τόσο, ο οδηγός του απάντησε ότι υπάρχει το ρίσκο του να γίνει αντιληπτός εν μέσω απεργίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσιοποιούνται σχετικές αναφορές για εξωφρενικές χρεώσεις. Στα τέλη Ιουλίου είχε συλληφθεί ένας 20χρονος οδηγός ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου, καθώς παρέλαβε πελάτισσα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου κατά την άφιξη και την αποβίβασή της εισέπραξε κόμιστρο 310 ευρώ, οκταπλάσιο του προβλεπόμενου. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ταξίμετρο του οχήματος δεν λειτουργούσε, ενώ ο ίδιος στερούνταν της προβλεπόμενης ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Στις 22 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 54χρονου οδηγού ταξί για είσπραξη κομίστρου άνω του διπλάσιου τού προβλεπόμενου, καθώς είχε μεταφέρει επιβάτιδα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, χρεώνοντάς της 110 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ τη νόμιμη ταρίφα.

Επίσης, μέσα στον Αύγουστο, είχε προκληθεί σάλος μετά την καταγγελία πολίτη που υποστήριξε πως του ζητήθηκαν 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά έως τη λεωφόρο Συγγρού, ενώ λίγο αργότερα έγινε viral ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok και έδειχνε πώς ένας Έλληνας οδηγός ταξί επιχείρησε να τη χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας.

Σημειώνεται ότι, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση ύστερα από επίσημη καταγγελία, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη.