Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Ζήτησε 180 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στην περιοχή του Ρέντη

Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί

Νέα καταγγελία για υπέρογκη χρέωση από οδηγό ταξί φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Μάλιστα, το περιστατικό συνέβη χθες, Τετάρτη, ημέρα γενικής απεργίας, στην οποία μάλιστα το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), είχε ανακοινώσει πως συμμετείχε.

Όπως κατήγγειλε αναγνώστης του enikos.gr , που επικοινώνησε μαζί μας, του ζητήθηκε το εξωπραγματικό ποσό των 180 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” μέχρι την κρεαταγορά του Ρέντη. Ο οδηγός ταξί παρέλαβε τον πελάτη από παρακείμενο ξενοδοχείο, καθώς στον χώρο του αεροδρομίου υπήρχαν επιβλέποντες του ΣΑΤΑ. Δηλαδή, ήταν σταθμευμένος, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, έξω από την πιάτσα του αεροδρομίου και χωρίς «καπέλο», όπως λέγεται το εξάρτημα πάνω στην οροφή των οχημάτων, όπου αναγράφεται η φωτεινή σήμανση «Taxi».

Σημειώνεται ότι το «καπέλο» των ταξί έχει και ακόμη μία χρήση. Συγκεκριμένα το φως του είναι αναμμένο μόνο όταν δεν λειτουργεί το ταξίμετρο. Όταν μπαίνει πελάτης στο όχημα και ο οδηγός θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο, τότε τόσο το «καπέλο» στην οροφή του αυτοκινήτου όσο και το «Ελεύθερο» στα δεξιά του ταμπλό («σημαία» για τους παλιότερους) σβήνουν, κάνοντας φανερό ότι το συγκεκριμένο ταξί είναι κατειλημμένο. Προφανώς λόγω της απεργίας, τίποτα από αυτά δεν συνέβη.

«Αεροπορικό» κόμιστρο

Ο αναγνώστης του enikos.gr, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους και έπρεπε να μεταβεί άμεσα στην περιοχή του Ρέντη γιατί είχε ένα ανελαστικό ραντεβού, έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν ο οδηγός ταξί τον κάλεσε να πληρώσει κόμιστρο που αντιστοιχεί σε…ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής για το εξωτερικό.

Όταν ο πελάτης τον ρώτησε για ποιον λόγο τον χρέωσε τόσο, ο οδηγός του απάντησε ότι υπάρχει το ρίσκο του να γίνει αντιληπτός εν μέσω απεργίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσιοποιούνται σχετικές αναφορές για εξωφρενικές χρεώσεις.  Στα τέλη Ιουλίου είχε συλληφθεί ένας 20χρονος οδηγός ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου,  καθώς παρέλαβε πελάτισσα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου κατά την άφιξη και την αποβίβασή της εισέπραξε κόμιστρο 310 ευρώ, οκταπλάσιο του προβλεπόμενου. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ταξίμετρο του οχήματος δεν λειτουργούσε, ενώ ο ίδιος στερούνταν της προβλεπόμενης ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Στις 22 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 54χρονου οδηγού ταξί για είσπραξη κομίστρου άνω του διπλάσιου τού προβλεπόμενου, καθώς είχε μεταφέρει επιβάτιδα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, χρεώνοντάς της 110 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ τη νόμιμη ταρίφα.

Επίσης, μέσα στον Αύγουστο, είχε προκληθεί σάλος μετά την καταγγελία πολίτη που υποστήριξε πως του ζητήθηκαν 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά έως τη λεωφόρο Συγγρού, ενώ λίγο αργότερα έγινε viral ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok και έδειχνε πώς ένας Έλληνας οδηγός ταξί επιχείρησε να τη χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας.

Σημειώνεται ότι, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση ύστερα από επίσημη καταγγελία, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια ακοής: Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό κοχλία αυτιού εκτός σώματος – Ελπίδα για νέες θεραπείες

50.000 ραντεβού στο ΕΣΥ την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου συστήματος-Από σήμερα και μηχανισμός callback

Συνταξιοδότηση: Για ποιες συντάξεις εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με την Ευθυμίου

Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει για τις εκθέσεις βιωσιμότητας 2025 και 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν

Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ρεαλιστής ή ονειροπόλος

Τι σημαίνει η φράση «επί τούτω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 1-10-2025/1100 (τοπ...
11:06 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον ν...
10:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στη θάλ...
10:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης