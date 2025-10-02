Συναγερμός για την 48ωρη κακοκαιρία: Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για ισχυρές καταιγίδες – Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει ήδη τη δυτική Ελλάδα και αναμένεται να επεκταθεί σήμερα (02/10) και αύριο σε όλη τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στη Ζάκυνθο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα κλήθηκαν να παραμείνουν Δήμοι και αρμόδιοι φορείς μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η επέλαση της κακοκαιρίας ξεκίνησε από χθες το βράδυ καθώς ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Λακωνίας, το οποίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 📍#Λακωνία 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα – Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η Πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική σχολή – Βράχηκαν μηχανήματα, καταστράφηκαν πειράματα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Βόλο, καθώς πολλοί χώροι στη Γεωπονική Σχολή πλημμύρισαν, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία είχε γίνει πρόσφατα αποκατάσταση της μόνωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν φοιτητές που απέστειλαν και το φωτογραφικό υλικό, διάδρομοι και εργαστήρια γέμισαν νερά με αποτέλεσμα να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα υψηλού κόστους, αξίας χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, καταστράφηκαν πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς

Κλειστό και από τις δύο εισόδους είναι σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς έπειτα από απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Αιτία όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ η αστάθεια του καιρού και η αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων.

Από το πρωί εργαζόμενοι στον εθνικό δρυμό παραμένουν στο Ξυλόσκαλο και ενημερώνουν τους επισκέπτες για τους λόγους που έκλεισε το φαράγγι. Τις επόμενες ώρες και αναλόγως την εξέλιξη του καιρού θα ληφθεί απόφαση για το αν θα παραμείνει και αύριο κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς.

Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που αναμένεται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι σήμερα Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα Πέμπτη για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)».