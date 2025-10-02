Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα στην prime time – Το ματς του Ολυμπιακού κυριάρχησε

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time την Τετάρτη (1/10). Το ματς του Ολυμπιακού βρέθηκε στην πρώτη θέση της προτίμησης του κοινού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις σειρές.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- MEGA – Ποδόσφαιρο – Άρσεναλ – Ολυμπιακός 26,4
- ALPHA -Άγιος Έρωτας 16,7
- ANT1 – Grand Hotel 15,2
- SKAI – Exathlon 7,1
- STAR- Ξένη ταινία – Μπάτμαν 5,2
- OPEN – La promesa 4,4
- OPEN – Ξένη ταινία – Δυο εβδομάδες προθεσμία 2,8
LATE NIGHT
- ALPHA -Άγιος Έρωτας (Ε) 16,7
- MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 13,0
- ANT1 – Grand Hotel E 10,8
- SKAI – Νόμος και τάξη 7,9
- STAR- Ξένη ταινία – Αφεντικά για σκότωμα 2 5,7
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω – Πρεμιέρα 5,2
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- MEGA – Ποδόσφαιρο – Άρσεναλ – Ολυμπιακός 28,1
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 12,7
- ANT1 – Grand Hotel 10
- STAR- Ξένη ταινία – Μπάτμαν 6,8
- SKAI – Exathlon 5,7
- OPEN – Ξένη ταινία – Δυο εβδομάδες προθεσμία 3
- OPEN – La promesa 1,9
LATE NIGHT
- MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 11
- STAR- Ξένη ταινία – Αφεντικά για σκότωμα 2 9,2
- ANT1 – Grand Hotel E 7,4
- ALPHA – Άγιος Έρωτας (Ε) 6,9
- SKAI – Νόμος και τάξη 6,3
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω – Πρεμιέρα 4,2