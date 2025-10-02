Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα στην prime time – Το ματς του Ολυμπιακού κυριάρχησε

Enikos Newsroom

Media

Ολυμπιακός

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time την Τετάρτη (1/10). Το ματς του Ολυμπιακού βρέθηκε στην πρώτη θέση της προτίμησης του κοινού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις σειρές.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • MEGA – Ποδόσφαιρο – Άρσεναλ – Ολυμπιακός  26,4
  • ALPHA -Άγιος Έρωτας  16,7
  • ANT1 – Grand Hotel  15,2
  • SKAI – Exathlon  7,1
  • STAR- Ξένη ταινία – Μπάτμαν  5,2
  • OPEN – La promesa  4,4
  • OPEN – Ξένη ταινία – Δυο εβδομάδες προθεσμία  2,8
    LATE NIGHT
  • ALPHA -Άγιος Έρωτας (Ε)  16,7
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε)  13,0
  • ANT1 – Grand Hotel E  10,8
  • SKAI – Νόμος και τάξη  7,9
  • STAR- Ξένη ταινία – Αφεντικά για σκότωμα 2  5,7
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω – Πρεμιέρα  5,2

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Ποδόσφαιρο – Άρσεναλ – Ολυμπιακός 28,1
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 12,7
  • ANT1 – Grand Hotel 10
  • STAR- Ξένη ταινία – Μπάτμαν 6,8
  • SKAI – Exathlon 5,7
  • OPEN –  Ξένη ταινία – Δυο εβδομάδες προθεσμία 3
  • OPEN – La promesa 1,9
    LATE NIGHT
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 11
  • STAR- Ξένη ταινία – Αφεντικά για σκότωμα 2 9,2
  • ANT1 – Grand Hotel E 7,4
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας (Ε) 6,9
  • SKAI – Νόμος και τάξη 6,3
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω – Πρεμιέρα 4,2

