Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα στην prime time – Το ματς του Ολυμπιακού κυριάρχησε

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time την Τετάρτη (1/10). Το ματς του Ολυμπιακού βρέθηκε στην πρώτη θέση της προτίμησης του κοινού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις σειρές.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

MEGA – Ποδόσφαιρο – Άρσεναλ – Ολυμπιακός 26,4

ALPHA -Άγιος Έρωτας 16,7

ANT1 – Grand Hotel 15,2

SKAI – Exathlon 7,1

STAR- Ξένη ταινία – Μπάτμαν 5,2

OPEN – La promesa 4,4

OPEN – Ξένη ταινία – Δυο εβδομάδες προθεσμία 2,8

LATE NIGHT

ALPHA -Άγιος Έρωτας (Ε) 16,7

MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 13,0

ANT1 – Grand Hotel E 10,8

SKAI – Νόμος και τάξη 7,9

STAR- Ξένη ταινία – Αφεντικά για σκότωμα 2 5,7

OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω – Πρεμιέρα 5,2

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό