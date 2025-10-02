Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: «Άμεση διπλωματική παρέμβαση προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν συλληφθεί»

«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη», χαρακτήρισε την αναχαίτιση των σκαφών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας σήμερα (2/10) από το βήμα της Βουλής.

Ο Σ. Φάμελλος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι «όχι μόνο δεν έλαβε ξεκάθαρη ενεργή θέση για να προστατεύσουμε ως χώρα τους Παλαιστινίους αμάχους που υφίστανται γενοκτονία από το Ισραήλ, αλλά αντίθετα καλούσε τον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα να αποχωρήσει, «για να δώσουμε χρόνο στην πρόταση Τραμπ». «Από πότε η ανθρωπιστική βοήθεια υπονομεύει την ειρήνη; Μήπως απλά υπονομεύει το σχέδιο του φίλου της κυβέρνησης, του κ. Νετανιάχου;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος σε επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, είπε πως του εξέφρασε την «αντίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την πολιτική της κυβέρνησης και ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, η Πέτη Πέρκα.

Περνώντας στα ζητήματα αμυντικής πολιτικής, όπως η προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά, που αποτελούν το θέμα της σημερινής Ολομέλειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε πως είναι «υπέρ της επαρκούς άμυνας της χώρας» κι γι’ αυτό στήριξαν τις αμυντικές δαπάνες της χώρας στον προϋπολογισμό, ωστόσο, αναδεικνύουν τα «λάθη» και τα «ελλείμματα». Όπως τόνισε, «η ασφάλεια της χώρας δεν διασφαλίζεται μόνο με εξοπλιστικά», χαρακτηρίζοντας «αδιέξοδο και επικίνδυνο το κυνήγι των εξοπλισμών, όταν δεν συνδυάζεται με διπλωματικό κεφάλαιο».

Σε αυτό το πλαίσιο, καταλόγισε στην κυβέρνηση συνεχείς «ήττες», που την καθιστούν «επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας» και γι’ αυτό, όπως είπε, πρέπει να φύγει «το συντομότερο».

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες διεθνείς παρεμβάσεις του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε ο Σ. Φάμελλος, «δεν εξέπεμψε σήμα ισχυρής Ελλάδας», αλλά μιας χώρας «στο περιθώριο των εξελίξεων», παραπέμποντας και στο «φιάσκο» της ακύρωσης της συνάντησης με τον Ερντογάν.

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά, της καταλόγισε οπισθοχωρήσεις, όπως την απόφαση να σταματήσουν οι έρευνες στην Κάσο. «Δυστυχώς τα “ήρεμα νερά” στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μετατραπεί σε λιμνάζοντα νερά της εξωτερικής σας πολιτικής, τα οποία απειλούν να πνίξουν τα συμφέροντα της χώρας, καθώς βρισκόμαστε υπό ιδιότυπη απομόνωση», είπε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για γενικότερη «αδράνεια» και «απουσία» από τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ συγκρίνοντας με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «δεν έχει την πολιτική βούληση για ενεργητική, πολυδιάστατη, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική».

Ο Σ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στην πολιτική άμυνας της κυβέρνησης, από το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ετοιμάζεται να «βγει στο δρόμο της διαμαρτυρίας» μέχρι την «απαξίωση» της ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Όσον αφορά, δε, το θέμα των φρεγατών, έκανε λόγο για «μεγάλη και επικίνδυνη καθυστέρηση» από την κυβέρνηση της ΝΔ που οδήγησε σε υπέρογκο πρόσθετο κόστος και μάλιστα, χωρίς κανένα όφελος για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ενώ επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, στο οποίο, όπως είπε, δεν εξασφάλισε τα συμφέροντα της χώρας.

«Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην οικονομία του πολέμου και στο ReArm, που θα αφαιρέσει πολύτιμους πόρους από τον κοινωνικό προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών, για να τα δώσει στα αδηφάγα καρτέλ των εξοπλισμών», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι παρά τις «επισφάλειες» που έχει δημιουργήσει η κυβερνήσει, γνωρίζει «την αναγκαιότητα αυτής της φρεγάτας».

Το ζήτημα, είπε, είναι η προμήθειά της να προχωρήσει χωρίς να αμφισβητηθούν οι σημαντικές επιλογές του κοινωνικού κράτους και αυτό μπορεί να το κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση, αλλάζοντας τη φορολογική και οικονομική πολιτική.

Έθεσε, μάλιστα, ως προτεραιότητα, «να φύγει στο συντομότερο αυτή η κυβέρνηση», την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη» και «διεφθαρμένη» και κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει μία προοδευτική κυβέρνηση για να ασκήσει μια «πιο δίκαιη» εξωτερική και οικονομική πολιτική.

Ακολουθεί το βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ