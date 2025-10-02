Νέα παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Το θέμα αφορά τη Δικαιοσύνη – Θα είχαμε ευθύνη αν ήταν κυβερνητική πράξη

Enikos Newsroom

πολιτική

Δένδιας

Νέα αναφορά στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι έκανε ο Νίκος Δένδιας στην Βουλή.  Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ξανά στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας πως «δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση, όταν είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε αναδίπλωση,  σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέτησή του, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας για δεύτερη φορά τον λόγο, επέρριψε ευθύνες συνολικά στην κυβέρνηση για τη στάση της.  Απευθυνόμενος στον Νίκο Δένδια, ανέφερε: «Παραδεχτήκατε το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι κάνετε ως κυβέρνηση; Καταγράφεται η τοποθέτηση σας, δεν μπορεί να απαλειφθεί η ευθύνη σας ως μέλος της κυβέρνηση».

«Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο, θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αν υπέγραφε ένας υπουργός, εκ της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης, θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος για αυτό».

