Δένδιας για Πάνο Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί σε έναν πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι – ειλικρινά σας λέω – πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα για 18η μέρα.

«Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση» είπε ο κ. Δένδιας από το βήμα της βουλής, σημειώνοντας πως ήδη ο Πάνος Ρούτσι βιώνει ένα τεράστιο δράμα λόγω της απώλειας του παιδιού του.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.