Shein: Τα πρώτα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία προκαλούν θύελλα αντιδράσεων – «Κατακλύζει την αγορά με προϊόντα μιας χρήσης»

Φωτογραφία: Reuters

Η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας Shein θα ανοίξει τα πρώτα φυσικά καταστήματά της στη Γαλλία, τον Νοέμβριο, με βάση μια συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία καταστημάτων Société des Grands Magasins (SGM), μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Γάλλους λιανεμπόρους.

ΕΕ: Βάζει «φρένο» στα φθηνά δέματα από Shein και Temu – Τα νέα μέτρα της Κομισιόν, τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η Shein θα ανοίξει φυσικά καταστήματα στο πολυκατάστημα BHV με «shop-in-shops», στο κέντρο του Παρισιού, και στα πολυκαταστήματα Galeries Lafayette πέντε επαρχιακών πόλεων, κάτι που σηματοδοτεί ένα νέο βήμα για την κινεζική πλατφόρμα, η οποία μέχρι σήμερα διέθετε μόνο pop-up καταστήματα (δηλαδή προσωρινά) σε διάφορα σημεία του κόσμου κυρίως για λόγους προώθησης των προϊόντων της.

Ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μερλέν, δήλωσε ότι το λανσάρισμα των καταστημάτων θα προσελκύσει νεότερους πελάτες στα πολυκαταστήματά της και πρόσθεσε ότι ο ίδιος πελάτης που μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν από την Shein, μπορεί και να αγοράσει μια επώνυμη τσάντα την ίδια μέρα.

Στο στόχαστρο των λιανεμπόρων η συμφωνία

Η Shein, η οποία πουλάει φορέματα στην τιμή των 12 ευρώ και παντελόνια τζιν στην τιμή των 20 ευρώ, αντιμετωπίζει πιέσεις από άλλους λιανεμπόρους, πολιτικούς και από ρυθμιστικές αρχές στη Γαλλία, όπου βουλευτές έχουν προσφέρει στήριξη σε σχέδιο νόμου, το οποίο αν ψηφιστεί θα απαγορεύει στην εταιρεία να διαφημίζεται.

«Μπροστά από το δημαρχείο του Παρισιού η δημιουργία ενός νέου υπερκαταστήματος Shein -αφού κατέστρεψε δεκάδες γαλλικές μάρκες- στοχεύει να κατακλύσει την αγορά μας με ακόμη περισσότερα προϊόντα μιας χρήσεως», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γιαν Ριβοάλαν, επικεφαλής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ετοιμων Ενδυμάτων.

Οι Γάλλοι λιανέμποροι ήδη αγωνίζονταν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τα Zara και τα H&M όταν εμφανίστηκε η Shein προσελκύοντας τους καταναλωτές που δυσκολεύονται οικονομικά με τις μόνιμες εκπτώσεις τους και τη δελεαστική εφαρμογή τους.

Στις αρχές του χρόνου πολλές γαλλικές εταιρείες γρήγορης μόδας, όπως οι Jennyfer και NafNaf κίνησαν διαδικασίες πτώχευσης.

Το πρώτο κατάστημα της Shein στον έκτο όροφο του BHV θα ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, και αργότερα αναμένεται να ανοίξουν καταστήματα στα πολυκαταστήματα Galeries Lafayette στις πόλεις Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Λιμόζ, Ανζέρ και Ρεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

