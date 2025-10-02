Μάντσεστερ: 4 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμούς, ενώ όχημα έπεσε πάνω σε κόσμο

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο Μάντσεστερ, όταν αυτοκίνητο φέρεται να έπεσε πάνω σε πεζούς και ένας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή, ενώ ο ύποπτος δράστης δέχθηκε πυρά από την αστυνομία.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) ανέφερε ότι οι αξιωματικοί κλήθηκαν στη συναγωγή «Εβραϊκή Κοινότητα του Χίτον Παρκ», στο Crumpsall, στο βόρειο Μάντσεστερ, έπειτα από μαρτυρία πολίτη ο οποίος είπε ότι είδε ένα όχημα να κατευθύνεται πάνω σε κόσμο και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Οπλισμένοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και, σύμφωνα με την GMP, «ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, δέχθηκε πυροβολισμούς».

Στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

BREAKING: A major incident has been declared in Manchester after a stabbing at a synagogue, on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar. Four people are injured and a suspect has been shot by police.



Σε ανακοίνωσή της η GMP σημείωσε: «Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και περιθάλπουν πολίτες – αυτή τη στιγμή τέσσερα μέλη του κοινού έχουν τραυματιστεί τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας έκανε γνωστό ότι έχει στείλει δυνάμεις στην περιοχή. «Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Scene outside Jewish synagogue in Manchester following reports of attack.



Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, δήλωσε ότι επρόκειτο για σοβαρό περιστατικό. «Θα έλεγα σε όσους ακούνε, πρώτα απ’ όλα να αποφύγουν την περιοχή – είναι ένα σοβαρό περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να δώσω άμεση διαβεβαίωση στον κόσμο ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει, και η Αστυνομία του Μάντσεστερ το χειρίστηκε πολύ γρήγορα», είπε στο BBC radio.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Είμαι αποτροπιασμένος από την επίθεση σε συναγωγή στο Crumpsall. Το γεγονός ότι συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή μέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, το κάνει ακόμη πιο φρικτό. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσοι επλήγησαν και οι ευχαριστίες μου πηγαίνουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές», είπε.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ερευνάται από την Manchester Evening News και το BBC για την αυθεντικότητά του, καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον φερόμενο ως δράστη.

The moment the suspect was shot by police in Manchester .. but is believed to be alive following the attack at the Heaton Park synagogue ..

«Πιστεύεται» ότι ο δράστης έχει πεθάνει, είπε ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, μιλώντας στο BBC. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, ένας φύλακας ασφαλείας μαχαιρώθηκε έξω από τη συναγωγή, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, είτε από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω τους είτε από την επίθεση με το μαχαίρι.