Γαλλία: Διαβουλεύσεις από τον Λεκορνί για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεμπαστιάν Λεκορνί
Φωτογραφία: Reuters

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στην Γαλλία, μετά τις δύο προηγούμενες του Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να γίνουν αισθητές κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της παιδείας και γενικότερα του δημόσιου τομέα, ενώ τα συνδικάτα έχουν προαναγγείλει πάνω από 240 δράσεις στο σύνολο της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, 75.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται «επί ποδός πολέμου». Εκ παραλλήλου ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Προέδρου Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, συνεχίζει τις επαφές του με τις ηγεσίες των συνδικάτων και των πολιτικών κομμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κυβερνητικού σχήματος που θα έχει εξασφαλισμένη την επιβίωση του από την Εθνοσυνέλευση.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να παρουσιάσει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το σχέδιο ενός νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, με λιγότερες δόσεις δημοσιονομικής λιτότητας, σε σχέση με αυτό του προηγούμενου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, που προέβλεπε την εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ από το γαλλικό κράτος.

Η πρώτη αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπήρξε ωστόσο αρνητική, ενώ ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αναμένεται να έχει αύριο, Παρασκευή, διαδοχικές συναντήσεις με τις ηγεσίες του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και του Σοσιαλιστικού κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

15:30 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Eysan Aksoy: Η Τουρκάλα AI καλλονή και «παρουσιάστρια» του Champions League που όλοι ερωτεύονται – Χαμός στα social media

Η Τουρκάλα ψηφιακή καλλονή Eysan Aksoy, και «παρουσιάστρια» του Champions League, έχει γίνει v...
15:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία – Κοντά στην Κωνσταντινούπολη το επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10 στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογε...
14:48 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ – Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας νοσηλεύτηκε έπειτα από φερόμενη δηλητηρίαση

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, φέρεται να ήταν θύμα απόπειρας δολοφονίας μέσω δ...
14:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Δύο νεκροί από την επίθεση σε συναγωγή – Οι αρχές «εκτιμούν» ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς

Νέες πληροφορίες από το Μάντσεστερ αναφέρουν ότι η επίθεση κοντά στη συναγωγή «Εβραϊκή Κοινότη...
