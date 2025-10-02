Νικήτας Κακλαμάνης για πλοίο «Οξυγόνο»: Μεταφέρεται σε λιμάνι του νότιου Ισραήλ – Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των 27 Ελλήνων

Από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθ’ οδόν για τη Γάζα.

Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι οι «27» οδεύουν προς λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ, και λόγω της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει.

«Επειδή όπως ξέρετε στο καράβι βρίσκεται η κυρία Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ, όπου θα φτάσει σε λίγο. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, ενώ σχετική ενημέρωση θα υπάρχει αργότερα και ενώπιον της Ολομέλειας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Χθες εκδόθηκε Κοινή Δήλωση Ελλάδας- Ιταλίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας και να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή, ενώ έγινε έκκληση στο στολίσκο να αποδεχθεί την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας».

 

 

 

 

 

