Χρηστίδης: «Άμεσα η κυβέρνηση να ενημερώσει πού βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρηστίδης: «Άμεσα η κυβέρνηση να ενημερώσει πού βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα»

«Χρειάζεται τώρα, άμεσα η κυβέρνηση να ενημερώσει που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης.

Υπουργείο Εξωτερικών για τον στολίσκο «Sumud»: Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών – Είναι όλοι καλά στην υγεία τους 

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλει να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για το γεγονός, και, προφανώς, να εγγυηθεί την ακεραιότητα των συλληφθέντων» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Και πρόσθεσε πως «ενώνουμε τη φωνή μας με όσους μίλησαν και ζητούν να μάθουν τι συμβαίνει με τους Έλληνες συμπολίτες μας, ανάμεσά τους η συνάδελφος Πέτη Πέρκα, που συμμετείχαν στον στόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα».

Ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «η επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και η σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά. Όχι μόνο διότι έτσι παρεμποδίζεται μια σημαντική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας, σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο. Αλλά, επίσης, επειδή δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σε διεθνή ύδατα» και υπογράμμισε πως «το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας πρέπει να εφαρμόζονται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαιρέσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρχεται ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός υγείας

ΠΟΕΔΗΝ: Θετικό βήμα οι αλλαγές στα ραντεβού αλλά η ταλαιπωρία των πολιτών θα συνεχιστεί λόγω έλλειψης προσωπικού

Ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία: Σήμερα η Διυπουργική σύσκεψη για τα μέτρα μείωσης – Τι θα συζητηθεί

Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει

Το JWST έκανε την πρώτη «μετεωρολογική πρόβλεψη» για έναν κοντινό κόσμο χωρίς ήλιο

Η Anthropic παρουσιάζει το Claude Sonnet 4.5: Διεκδικεί την κορυφή στην AI προγραμματισμού με νέα εργαλεία για developers
περισσότερα
13:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Νικήτας Κακλαμάνης για πλοίο «Οξυγόνο»: Μεταφέρεται σε λιμάνι του νότιου Ισραήλ – Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των 27 Ελλήνων

Από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυ...
12:49 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΝΔ: Γκρίνιες για τους περιορισμούς στις εσωκομματικές εκλογές

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, θα διεξαχθούν πανελλαδικά, οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημ...
12:41 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Γεραπετρίτης για Global Sumud Flotilla: Είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των 27 Ελλήνων

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από τον στολίσκο ήδη καταπλ...
12:22 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο (2/10/2025)

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης