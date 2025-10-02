Υπουργείο Εξωτερικών για τον στολίσκο «Sumud»: Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών – Είναι όλοι καλά στην υγεία τους 

Enikos Newsroom

Υπουργείο Εξωτερικών για τον στολίσκο «Sumud»: Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών – Είναι όλοι καλά στην υγεία τους 

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού. Να σημειωθεί ότι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Είπε επίσης ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογο του, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσεται η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

13:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

