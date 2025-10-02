Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 2 Οκτώβριου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 2/10/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
Συναγερμός για την 48ωρη κακοκαιρία: Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για ισχυρές καταιγίδες – Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο
27 λεπτά πριν
Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ
2 ώρες πριν
Στολίσκος για τη Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε το σκάφος «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής – Δείτε βίντεο
1 ώρα πριν
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Ζήτησε 180 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στην περιοχή του Ρέντη
2 ώρες πριν
Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη
5 ώρες πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τα μηδενικά σε 10 δευτερόλεπτα
2 ώρες πριν
Η εταιρεία του προσπάθησε να τον αναγκάσει να εργαστεί εθελοντικά χωρίς να πληρωθεί – «Είπαν ότι αν δεν συμμορφωθώ θα μου γράψουν αρνητική αξιολόγηση»
45 δευτερόλεπτα πριν
Υπουργείο Εξωτερικών για τον στολίσκο «Sumud»: Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών – Είναι όλοι καλά στην υγεία τους
4 λεπτά πριν
Το μυστήριο πίσω από τη γέννηση της ζωής στη Γη – Μελέτη αποκαλύπτει πώς μία κοσμική σύγκρουση δημιούργησε τη Σελήνη και μεταμόρφωσε τον πλανήτη μας
6 λεπτά πριν