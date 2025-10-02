Πάπας Λέων: Ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου από τη Γροιλανδία – Η σπόντα για τον Τραμπ στην ομιλία του

Πάπας Λέων: Ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου από τη Γροιλανδία – Η σπόντα για τον Τραμπ στην ομιλία του
Φωτογραφία: Vatican News

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ επανέφερε στο προσκήνιο τα περιβαλλοντικά ζητήματα με μια ομιλία που συνέδεσε τη δική του ηγεσία με την κληρονομιά του πάπα Φραγκίσκου, προειδοποιώντας για την κλιματική κρίση και καλώντας ηγέτες και πιστούς σε άμεση δράση.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Λέων δήλωσε, καθώς ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου: «Θα υψώσουμε την ελπίδα απαιτώντας από τους ηγέτες να ενεργήσουν με θάρρος, όχι να καθυστερούν».

«Θα συμπορευθείτε μαζί μας;», ρώτησε τους παρευρισκόμενους στον εορτασμό της 10ης επετείου της ιστορικής οικολογικής εγκυκλίου του Φραγκίσκου, στη Ρώμη.

Απευθυνόμενος σε περίπου 1.000 εκπροσώπους περιβαλλοντικών και ιθαγενών ομάδων, ο Λέων τόνισε ότι χρειάζεται πίεση προς τις εθνικές κυβερνήσεις για την υιοθέτηση αυστηρότερων προτύπων μείωσης των περιβαλλοντικών ζημιών.


Δήλωσε ότι ελπίζει η επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα «να ακούσει την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών». Αν και δεν κατονομάσε κανέναν, ο πρώτος Αμερικανός πάπας αναφέρθηκε σε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε -με ψευδείς ισχυρισμούς- ως «κοροϊδία» την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο Λέων παρέθεσε την εγκύκλιο του Φραγκίσκου του 2023, όπου ο Αργεντινός πάπας κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου πριν από διάσκεψη του ΟΗΕ να δεσμευτούν σε στόχους για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής πριν είναι πολύ αργά.

Αναφερόμενος σε αυτό το κείμενο, τόνισε ότι ορισμένοι ηγέτες επέλεξαν να «κοροϊδέψουν τα προφανή σημάδια της κλιματικής αλλαγής, να γελοιοποιήσουν εκείνους που μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη και ακόμη να κατηγορήσουν τους φτωχούς για το ίδιο πράγμα που τους πλήττει περισσότερο».


«Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό, που δεν βλέπουμε, ενώ περιφρονούμε τα πλάσματά του. Ούτε μπορούμε να αποκαλούμε τον εαυτό μας μαθητή του Ιησού Χριστού χωρίς να συμμετέχουμε στην οπτική του για τη Δημιουργία και τη φροντίδα του για όλα όσα είναι εύθραυστα και πληγωμένα», δήλωσε ο Λέων από τη σκηνή που παρουσίαζε ένα μεγάλο κομμάτι λιωμένου παγετώνα από τη Γροιλανδία και τροπικές φτέρες.

Ο Λέων έχει αναλάβει με συνέπεια το οικολογικό έργο του Φραγκίσκου, δίνοντας την ευλογία του σε σχέδιο του Βατικανού να μετατραπεί ένα αγροτικό χωράφι βόρεια της Ρώμης σε εκτεταμένο ηλιακό πάρκο, το οποίο αναμένεται να καταστήσει την Πόλη του Βατικανού το πρώτο κράτος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον κόσμο.

