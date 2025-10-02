Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ο εγκλωβισμός επιβαινόντων στο ένα όχημα, για την βοήθεια των οποίων χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.

Τελικά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο σύζυγος της γυναίκας κι ένα μικρό παιδί, όλοι τους οικογένεια τουριστών από την Αυστραλία. Και οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για την ζωή τους.

Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα.