Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB- ασθενοφόρο

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ο εγκλωβισμός επιβαινόντων στο ένα όχημα, για την βοήθεια των οποίων χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.

Τελικά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο σύζυγος της γυναίκας κι ένα μικρό παιδί, όλοι τους οικογένεια τουριστών από την Αυστραλία. Και οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για την ζωή τους.

Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια ακοής: Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό κοχλία αυτιού εκτός σώματος – Ελπίδα για νέες θεραπείες

50.000 ραντεβού στο ΕΣΥ την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου συστήματος-Από σήμερα και μηχανισμός callback

Συνταξιοδότηση: Για ποιες συντάξεις εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με την Ευθυμίου

Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει για τις εκθέσεις βιωσιμότητας 2025 και 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν

Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ρεαλιστής ή ονειροπόλος

Τι σημαίνει η φράση «επί τούτω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 1-10-2025/1100 (τοπ...
11:06 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον ν...
10:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στη θάλ...
10:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης