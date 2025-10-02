Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών σε σχέση με τα Τέμπη, στην επιχείρηση «Καλυψώ» αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός που ήρθε όμως για να μείνει, παρά τους εκφοβισμούς» διεμήνυσε.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται σε χώρο του Τελωνείου Πειραιά – έναν χώρο με ισχυρούς συμβολισμούς όσον αφορά στην εν εξελίξει έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση «Καλυψώ».

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα»

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κοβέσι για να σημειώσει στη συνέχεια πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μαστίζει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πως διαφθορά δυστυχώς υπάρχει παντού.

«Σε 2 περιπτώσεις η αναθεώρηση του άρθρου 86 (σ.σ. Περί Ευθύνης Υπουργών) παρεμπόδισε την έρευνά μας: στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ελπίζω πως υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση και θα οδηγηθούμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα» επεσήμανε.

Ξεκαθάρισε πως «δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα». «Το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86. Υπάρχει πολιτική θέληση να γίνει αυτό», σημείωσε.

«Για την υπόθεση των Τεμπών, έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας και έχουμε καταλήξει σε απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί. Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Για τα ευρωπαϊκά κονδύλια (σ.σ. για την υπόθεση της Σύμβασης 717), σημείωσε πως γίνεται ξεχωριστή έρευνα.

«Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης»

Ακόμη αναφερόμενη στην υπόθεση «Καλυψώ» τόνισε πως οι «κανόνες πλέον έχουν αλλάξει» και πως ο νόμος είναι ίδιος για όλους στην Ευρώπη.

«Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη κατάσταση. Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (τέτοιων υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων ευρωπίων εισαγγελέων».

«Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί υπήρχαν φήμες πως υπήρχε λαθρεμπόριο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες που θα μπορέσουμε να ανοίξουμε μία πλήρη έρευνα για αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια κομμάτια πληροφοριών, που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε τέτοια έρευνα για λαθρεμπόριο. Το εξετάζουμε όμως κι αν βρούμε κάτι θα ξεκινήσουμε έρευνα. Όμως μας λείπουν πληροφορίες», είπε η κα Κοβέσι.

«Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη – μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά. Τα ναρκωτικά δεν πέφτουν από τον ουρανό για παράδειγμα έρχονται από τα λιμάνια» σημείωσε σε ερώτηση για την διαφθορά στην Ελλάδα.

«Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως τις βλέπουμε στην υπόθεση «Καλυψώ» τις βλέπουμε κι αλλού. Όταν μιλάμε για τη διαφθορά δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να το λύσουν αυτό το θέμα. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν πως συνδέεται με τις ζωές όλων. Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχει κριτική και σε εμάς αλλά το να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι είναι fake news. Ήμαστε ανεξάρτητοι. Οι εισαγγελείς μας είναι ικανότατοι και καμία ευρωπαϊκή αρχή δεν μπορεί να τους οδηγήσει οδηγίες πώς να διαχειριστούν τις υποθέσεις. Για μένα η ανεξαρτησία είναι η κόκκινη γραμμή είναι απολύτως ανεξάρτητοι» πρόσθεσε.