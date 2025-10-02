Λάουρα Κοβέσι: Τι ζήτησε από τους υπουργούς – Η ατζέντα των συναντήσεων και ο συμβολισμός πίσω από την τοποθεσία της συνέντευξης Τύπου

Η ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε στο επίκεντρο των χθεσινών επαφών που είχε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι με υπουργούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στην Αθήνα. Σήμερα η Λάουρα Κοβέσι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και να παρουσιάσει τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις που είχε αλλά και να δεχθεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Η συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 και έχει επιλεγεί ως τοποθεσία το τελωνείο του Περάματος, καθώς η Λάουρα Κοβέσι θέλει να αναδείξει την μεγάλη έρευνα σε ευρωπαϊκές χώρες- ανάμεσα τους και η Ελλάδα- για την εξάρθρωση κυκλωμάτων. Μάλιστα με δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times η Γενική Εισαγγελέας της Ε.Ε. αναφέρθηκε και στην υπόθεση με τις 10 συλλήψεις τελωνειακών και εκτελωνιστών στο λιμάνι του Πειραιά για φορολογική απάτη – μαμούθ.

Η επιλογή της τοποθεσίας κρατήθηκε μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή καθώς ζητήθηκε από δημοσιογράφους να συμμετέχουν στην συνέντευξη Τύπου χωρίς να ανακοινώνεται το μέρος. Με δεύτερο email χθες οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι έχει επιλεγεί το τελωνείο Περάματος και η συνέντευξη Τύπου θα γίνει στην αγγλική γλώσσα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν τελικά θα παραστεί διερμηνέας προκειμένου να μεταφράσει στα ελληνικά τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι.

Οι επαφές στα υπουργεία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Στη σύντομη συνάντηση που είχε χθες με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα συζητήθηκε η ενίσχυση του τμήματος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι έθεσε το ζήτημα της στελέχωσης και της λειτουργίας του γραφείου στην Αθήνα και ζήτησε την προσθήκη τριών ακόμη Ευρωπαίων εισαγγελέων, πέραν των δέκα που υπηρετούν σήμερα, την πρόσληψη έξι ατόμων διοικητικού προσωπικού, την αύξηση των απολαβών όσων υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και των χώρων εργασίας.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Νίκος Πασχάλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έως τώρα συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές, τονίζοντας ότι υπάρχει θετικό κλίμα και αποτελεσματική ανταπόκριση σε υποθέσεις που άπτονται της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η κ. Κοβέσι και στη συζήτηση γύρω από την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναθεώρηση, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε το ενδιαφέρον και την ικανοποίηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα η Λάουρα Κοβέσι είχε συνάντηση περίπου 15 λεπτών και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έθεσε δύο βασικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων.

Πρώτον την αύξηση των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που έχει ήδη διατυπώσει και προς τον υπουργό Δικαιοσύνης. Δεύτερον την δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια τις αποσπάσεις ορισμένων Ελλήνων ευρω-εισαγγελέων, χωρίς να απαιτείται απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές δεν διαθέτουν αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου σε περίπτωση παραβάσεων ή αρνητικών συμπεριφορών εκ μέρους των ευρω-εισαγγελέων. Παρά ταύτα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε να έχει η ίδια την εξουσία να παρατείνει τη θητεία τους, χωρίς την έγκριση του ΑΔΣ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα, η Λάουρα Κοβέσι είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, από την οποία δήλωσε «ιδιαίτερα ικανοποιημένη».

Τέλος συναντήθηκε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου, του επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron και του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, Νίκου Πασχάλη.

Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Λάουρα Κοβέσι, μάλιστα, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Επιπλέον ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες έρευνες αποφασιστούν.