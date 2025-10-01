Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Κοβέσι: Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΛ.ΑΣ. και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου, του Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron και του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, Νικολάου Πασχάλη.

Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η κα Κοβέσι, μάλιστα, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Τέλος, ο Υπουργός τόνισε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες έρευνες αποφασιστούν.