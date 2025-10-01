Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Κοβέσι: Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΛ.ΑΣ. και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρυσοχοΐδης- Κοβέσι

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου, του Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron και του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, Νικολάου Πασχάλη.

Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Χρυσοχοΐδης- Κοβέσι

Η κα Κοβέσι, μάλιστα, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Τέλος, ο Υπουργός τόνισε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες έρευνες αποφασιστούν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV): Ποιοι κινδυνεύουν και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Σούπερ μάρκετ: Το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η λίστα των 1.000 κωδικών προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή

Πώς να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από το Whitepages σε 5 γρήγορα βήματα – Και γιατί πρέπει να το κάνετε

Το διαστημόπλοιο Hayabusa2 ετοιμάζεται να «αγγίξει» έναν αστεροειδή – Τα προβλήματα που έχουν προκύψει
περισσότερα
16:35 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κωνσταντοπούλου: Περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη την Παρασκευή στη Βουλή – Είναι 3 Οκτωβρίου, μέρα της Δικαιοσύνης

«Περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη την Παρασκευή στη Βουλή. Είναι 3 Οκτωβρίου, μέρα της Δικαιοσύνης»...
14:30 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας

Την ανάγκη ενεργοποίησης πόρων για έργα κοινής ευρωπαϊκής άμυνας υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτ...
13:47 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Διαδηλώνουμε απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη

Στις κινητοποιήσεις στην Αθήνα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο παρέστη και ο πρόεδρος του...
13:27 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Καλλιεργούν λυσσαλέα ένα ψεύτικο αφήγημα δήθεν ενδοτικότητας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Μυλωνάκη και ακρίβεια

Για τα ελληνοτουρκικά, την ελληνική εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, την υπόθεση των Τεμπών α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης