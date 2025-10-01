Λάουρα Κοβέσι: Συναντήθηκε με Φλωρίδη – Ζήτησε ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύντομη συνάντηση είχε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβέσι έθεσε το ζήτημα της στελέχωσης και της λειτουργίας του γραφείου στην Αθήνα, ζητώντας:

την προσθήκη τριών ακόμη Ευρωπαίων εισαγγελέων, πέραν των δέκα που υπηρετούν σήμερα,

την πρόσληψη έξι ατόμων διοικητικού προσωπικού,

την αύξηση των απολαβών όσων υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και των χώρων εργασίας.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Νίκος Πασχάλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έως τώρα συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές, τονίζοντας ότι υπάρχει θετικό κλίμα και αποτελεσματική ανταπόκριση σε υποθέσεις που άπτονται της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η κ. Κοβέσι και στη συζήτηση γύρω από την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναθεώρηση, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε το ενδιαφέρον και την ικανοποίηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα, η κ. Κοβέσι είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, από την οποία δήλωσε «ιδιαίτερα ικανοποιημένη».

Η κ. Κοβέσι θα συναντηθεί και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.