ΚΚΕ: «Η πειρατική επίθεση στον στολίσκο Global Sumud Flotilla αντικατοπτρίζει πλήρως και τον “πειρατικό” χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταδικάζει «την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο “Οξυγόνο” της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα».

«Η πειρατική αυτή επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον “πειρατικό” χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν», επισημαίνει ανακοίνωση του κόμματος.

«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η υποκρισία της ΕΕ και η στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, αφήνοντας το πλήρωμα εκτεθειμένο στο ισραηλινό “ρεσάλτο”. Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο. Έστω και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ», τονίζει το ΚΚΕ. 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια ακοής: Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό κοχλία αυτιού εκτός σώματος – Ελπίδα για νέες θεραπείες

50.000 ραντεβού στο ΕΣΥ την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου συστήματος-Από σήμερα και μηχανισμός callback

Συνταξιοδότηση: Για ποιες συντάξεις εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με την Ευθυμίου

Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει για τις εκθέσεις βιωσιμότητας 2025 και 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν

Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ρεαλιστής ή ονειροπόλος

Τι σημαίνει η φράση «επί τούτω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
09:45 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Κοβέσι: Τι ζήτησε από τους υπουργούς – Η ατζέντα των συναντήσεων και ο συμβολισμός πίσω από την τοποθεσία της συνέντευξης Τύπου

Η ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε στο επίκεντρο των χθε...
07:10 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Στη Βουλή η πρόταση για την 4η FDI Belharra «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»

Στη Βουλή παρουσιάζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας την επιλογή της κυβέρνησης για ν...
22:28 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, το διαψεύδω

«Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε...
21:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, τα άτομα με αναπηρία είναι προτεραιότητα – Όραμά μας μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, τα άτομα με αναπηρία είναι προτεραιότητα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης