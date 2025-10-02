Θεσσαλονίκη: Πορεία συμπαράστασης στα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα – Οι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές σημαίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Να αφεθούν ελεύθερα τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ζήτησαν διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη (2/10).

Σύμφωνα με την karfitsa.gr, με παλαιστινιακές σημαίες, πανό και συνθήματα ζητούν να αφεθούν ελεύθερα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, κάνοντας λόγο για πειρατεία από πλευράς της Γάζας, ενώ ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει δημόσια την επιχείρηση αναχαίτισης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

«Σήμερα καλέστηκε κινητοποίηση για την αναχαίτιση που έκανε το Ισραήλ στα πλοία του στόλου αλληλεγγύης. Βγαίνουμε στο δρόμο γιατί εδώ και δύο χρόνια συντελείται μια γενοκτονία στη Γάζα. Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι αγωνιστές στα πλοία. Απαιτούμε η κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για τη στάση της μέχρι στιγμής και τη στάση του υπουργείου Εξωτερικών που δεν καταδίκασε την πειρατεία του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα», επεσήμανε στην Karfitsa μια διαδηλώτρια.

Μια άλλη διαδηλώτρια υπογράμμισε: «Σήμερα είμαστε εδώ πολλοί φοιτητές και φοιτητικοί σύλλογοι προκειμένου να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στο διεθνή στόλο Global Sumut Flottilα και στα μέλη του ελληνικού πληρώματος που απήχθησαν μετά από τη χθεσινή επίθεση του Ισραήλ και βρίσκονται παρά τη θέλησή τους στο Ισραηλινό κράτος. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την εναντίωσή μας στην κυβερνητική πολιτική, η οποία παρά το γεγονός ότι διεξάγεται μια γενοκτονία εις βάρος του παλαιστινιακού λαού, εμβαθύνει τη συμμαχία με το κράτος του Ισραήλ. Απαιτούμε να αφεθεί ελεύθερο το πλήρωμα του ελληνικού στόλου και η κυβέρνηση να διακόψει κάθε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική με το κράτος του Ισραήλ».

Σημειώνεται ότι οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στις 18:30 γύρω από το άγαλμα Βενιζέλου στην Αριστοτέλους και περί τις 19.30 ξεκίνησαν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έκαναν στάση έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ και έκαψαν τις σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Στη συνέχεια έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του Προξενείου.