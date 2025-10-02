Βουλή – Κωνσταντοπούλου για Global Sumud Flotilla: «Πού είναι τα διαβήματα και η ρηματική διακοίνωση προς το κράτος του Ισραήλ;»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρέμβασή της στην Ολομέλεια έθεσε το θέμα της προστασίας των συμμετεχόντων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με την ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα, την κλήτευση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και τα αιτήματα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «από χθες το βράδυ έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη και όλες τις τελευταίες ημέρες καθώς από τον Ιούνιο του έχω θέσει το ζήτημα της υποχρέωσης της κυβέρνησης να προστατεύει τους Έλληνες πολίτες – ακτιβιστές οι οποίοι με αυτοδιακινδύνευση, με κατάθεση ψυχής και ζωής κάνουν αυτή την στιγμή αυτό που δεν κάνουν οι κυβερνήσεις. Πηγαίνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, στην Παλαιστίνη εκεί όπου λιμοκτονούν και πεθαίνουν σκελετωμένα μωρά, εικόνες που έρχονται σε μας για μια γενοκτονία σε παγκόσμια live μετάδοση, και κανείς δεν μπορεί να πει δεν ήξερα, δεν κατάλαβα». Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «από τον Ιούνιο έχει ξεκινήσει αυτή η συγκινητική προσπάθεια ακτιβιστών με συμμετοχή δημοσίων προσώπων, καλλιτεχνών, βουλευτών», σημειώνοντας ότι στην πρώτη προσπάθεια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας συμμετείχε και η βουλευτίνα μας Τζώρτζια Κεφαλά και οι δύο βουλευτές της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα και Χουσεΐν Ζειμπέκ».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «αυτή την στιγμή ένας στόλος άοπλος, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, ένας στόλος από 44 πλοιάρια – 39 λέει το ΥΠΕΞ- ιστιοφόρα τα περισσότερα, με πολύ μικρή μηχανή και εφόδιο την αγάπη για τον άνθρωπο και την ανάγκη προσφοράς και αλληλεγγύης κατέπλεε στην Γάζα και βρίσκεται αυτή την στιγμή θύμα πειρατείας από τις ισραηλινές αρχές».

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον παριστάμενο στη συζήτηση στην Ολομέλεια υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του είπε ότι «γνωρίζετε νομικά, είστε εξαιρετικός νομικός, όπως και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, και ξέρετε ότι η απόβαση στρατιωτικών δυνάμεων επάνω σε άοπλο στολίσκο- με πολίτες οι οποίες καταπλέουν με ανθρωπιστική βοήθεια και έχουν ανακοινώσει και διακοινώσει με όλους τους τρόπους ότι πρόκειται για ανθρωπιστική αποστολή και μεταδίδουν live τον πλου τους, μια Πλεύση Ελευθερίας σκεφτόμουν βλέποντας τους τίτλους του στολίσκου αυτού και του προηγούμενου- ότι αυτή είναι μια στρατιωτική πράξη που έγινε απέναντι σε πολίτες, που είναι απαγορευμένη πράξη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης σχολίασε την σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, λέγοντας ότι «είναι αδιανόητη» και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μας λέει ότι «το υπουργείο επικοινωνεί με την πρεσβεία μας». «Αυτή είναι η εξωτερική μας πολιτική; Πού είναι τα διαβήματα, η ρηματική διακοίνωση προς το κράτος του Ισραήλ;» πρόσθεσε και διερωτήθηκε «πόσο πια φίμωση θα έχουμε, όταν έχουμε Έλληνες πολίτες υπό κράτηση και ο Έλληνας ΥΠΕΞ συνομιλεί με την δική πρεσβεία μας; Κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα για εξηγήσεις;».

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι γίνονται ενέργειες για την «εξασφάλιση της ασφάλειας» των συμμετεχόντων στην αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας και αναρωτήθηκε «κατά πόσο εξασφαλίστηκε αυτό;», ενώ επέκρινε την «πρόταση που έγινε στον στολίσκο να αποδεχθεί την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου για την ασφαλή παράδοση», λέγοντας «τους δώσατε κιόλας, αντί να πείτε στο Ισραήλ ότι θα πρέπει να τους δεχθεί, στην πραγματικότητα τους αδειάσατε…» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε και στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με την πρόθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη να καταθέσει και την στάση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ λέγοντας ότι «αποκαλύφθηκε η μεθόδευση που έκανε η κυβέρνηση». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «ο κ. Μυλωνάκης για να εκτονώσει την πίεση, μιντιακή και πολιτική, ότι είναι στην διάθεση της Επιτροπής» και όταν εμείς προτείναμε σήμερα να έρθει (αύριο) την Παρασκευή ήρθε το κουκούλωμα με τη ΝΔ να ψηφίζει να μην έρθει αύριο, όπως και σε καμία άλλη προσδιορισμένη από τώρα ημερομηνία αλλά εάν κληθεί, αυτό θα γίνει μετά την εξάντληση του καταλόγου των περίπου 80 μαρτύρων που πρόκειται να εξεταστούν». «Αυτό», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «δεν είναι κουκούλωμα και μπάζωμα, αλλά και κουτοπονηριά από την μια ο κ. Μυλωνάκης να λέει ότι είναι στην διάθεση της Επιτροπής και από την άλλη ο εισηγητής και τα μέλη της ΝΔ να λένε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα όλους τους μάρτυρες και δεν τον καλούμε…».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ισχυρίστηκε ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για το τι θα γίνει με τα αιτήματά του για την εκταφή του παιδιού του». Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει λάβει» αντίθετα υποστήριξε ότι «το Μέγαρο Μαξίμου χθες δια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων φρόντισε να κυκλοφορήσει σε όλα τα ΜΜΕ-και κάποια συνεχίζουν να το αναπαράγουν παρότι έχει διαψευστεί από εμένα ρητά και απερίφραστα- ότι υπήρχε προγραμματισμένη εκταφή του Ντένι Ρούτσι, του γιου του Πάνου Ρούτσι την Παρασκευή και ότι δήθεν εγώ ως συνήγορός του ζήτησα αναβολή αυτής της εκταφής για να οριστούν δήθεν τεχνικοί σύμβουλοι».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι «το λέω δυνατά εδώ μέσα ότι ουδέποτε υπήρξε προγραμματισμένη εκταφή, ούτε για την Παρασκευή ούτε για καμία ημέρα. Γιατί απλούστατα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει επίσημη επικοινωνία καμίας αρχής με την οικογένεια Ρούτσι. Μέχρι χθες δεν είχε φτάσει ο φυσικός φάκελος της δικογραφίας σε αρμόδια αρχή. Αναζητούμε τον φάκελο και απουσιάζουν οι εισαγγελείς και οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων», και υποστήριξε ότι «είναι ψέμα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε το ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι υπήρχε προγραμματισμένη εκταφή για την Παρασκευή και είναι ψέμα ότι ζήτησα εγώ αναβολή σε προγραμματισμένη εκταφή». Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Λάρισα τής ανέφερε «ότι εγώ δεν έστειλα κανένα τέτοιο τηλεγράφημα, αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα τηλεγράφημα που δόθηκε κεντρικά εδώ από την Αθήνα, πρόκειται για μια δρομολόγηση αυτών των fake news για να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο ότι αφήνουν έναν πατέρα να λιώνει για 18 ημέρες στο Σύνταγμα και δεν διατάσσουν την εκταφή με όλες τις εξετάσεις για DNA αλλά και για τοξολογικές εξετάσεις»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «ζητώ ο κ. Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί το ΑΠΕ- ΜΠΕ στέλνει σε όλα τα ΜΜΕ -που το παίρνουν τοις μετρητοίς – αυτό το ψέμα και τον καλώ αντί για τις κατά καιρούς υποκριτικές συγνώμες του να παραιτηθεί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «φοβάται αυτό που είπε σήμερα η ευρωπαία εισαγγελέας κ. Κοβέσι ότι θα ανοίξουμε και έρευνα για λαθρεμπόριο εφόσον μας στείλετε στοιχεία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παράλληλα, επιτέθηκε για τις ανακοινώσεις και τα Δελτία Τύπου που εκδίδουν η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστές, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η Ένωση Εισαγγελέων με τα οποία όπως υποστήριξε την στοχοποιούν γιατί «ασκώ και Αντιπολίτευση και συνήγορος θυμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ