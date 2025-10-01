Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, το διαψεύδω

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

«Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δήλωσή της.

«Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγός του, ο γιος του, Κρις, εγώ ως συνήγορός του αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και η Κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της δικαστικής και εισαγγελικής λειτουργίας παίζουν σαδιστικά παιχνίδια, παίζουν με τις λέξεις, με τις μεθοδεύσεις και γενικά αρνούνται να συμπεριφερθούν θεσμικά.

Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά. Θέλω να ενημερωθώ από πού προέρχονται, ποιος δηλαδή διοχετεύει “για να αποπροσανατολίζει”. Μέχρι την Τετάρτη 19:00, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αλλά και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, στα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, βιοχημικών εξετάσεων, ιατροδικαστικών πράξεων και επιστημονικών εργαστηριακών διερευνήσεων. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι και της οικογένειάς του συγκεκριμένα αιτήματα που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως.

Μέχρι σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει περιέλθει στον Πάνο Ρούτσι. Καμία αρχή δεν έχει επιδιώξει να επικοινωνήσει μαζί του για το ζήτημα της εκταφής, ούτε με την κυρία Ρούτσι, ούτε με τον Κρις Ρούτσι. Ό, τι πληροφορία έχουμε για τη δικογραφία-φάντασμα που δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια του διοικητή της αστυνομίας Περάματος, αλλά του έχει περιέλθει μόνο ηλεκτρονικά. Ό, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει την έχουμε συλλέξει μετ’ εμποδίων».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 2 πιο δύσκολες αλήθειες για τον γάμο που οι περισσότεροι μαθαίνουν όταν είναι πια αργά

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρ...

Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων

Οι προγραμματιστές αξιοποιούν το Apple Intelligence για νέες λειτουργίες ψυχικής υγείας, φυσικής κατάστασης και παραγωγικότ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, τα άτομα με αναπηρία είναι προτεραιότητα – Όραμά μας μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, τα άτομα με αναπηρία είναι προτεραιότητα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υ...
18:45 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισε, σύμφω...
18:32 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι βόμβες που έριξε ο Ευάγγελος Σημανδράκος δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας

Η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου στην Εξεταστική για τις αγροτι...
16:47 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Κοβέσι: Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΛ.ΑΣ. και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης